Jeux Olympiques de Paris : Zelenskyy discutera de l’implication de la Russie dans les Jeux alors que l’Ukraine menace de boycotter | Nouvelles du monde

Le président ukrainien s’adressera à un sommet vendredi pour discuter de la participation de la Russie aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine suite aux avertissements que son pays pourrait boycotter les Jeux.

Volodymyr Zelensky fera une allocution vidéo à plus de 30 nations pour réfléchir à la manière de répondre à la perspective d’athlètes russes et biélorusses en compétition aux Jeux, malgré l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Alors que le Comité international olympique (CIO) a déclaré qu’il n’était pas prévu d’avoir une délégation russe ou biélorusse à Paris 2024, il “explorera une voie” pour que les athlètes des deux pays concourent dans des conditions strictes en tant que neutres.

Le ministre ukrainien des Sports, Vadym Guttsait, qui est également président de son comité olympique, a déclaré que le pays pourrait boycotter les Jeux si les athlètes russes et biélorusses étaient autorisés à concourir.

M. Zelenskyy a précédemment déclaré que les efforts visant à ramener les athlètes russes aux Jeux olympiques “sont des tentatives de dire au monde entier que la terreur est en quelque sorte acceptable”.

Les athlètes ukrainiens, dont le champion du monde des poids lourds Oleksandr Usyk, ont fait écho aux appels à l’interdiction, car Usyk a déclaré que toutes les médailles remportées par les athlètes de Moscou sous une bannière neutre seront des “médailles de sang”.

Les athlètes de Russie et de Biélorussie voisine, qui ont aidé Moscou à envahir l’Ukraine, ont été bannis de plusieurs compétitions internationales depuis le début de la guerre.

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, qui dirigera la réunion de vendredi, a déclaré: “Nous ne pouvons pas permettre aux athlètes russes de s’aligner aux côtés de l’équipe GB et de tous les autres sur la scène mondiale.

“Nous devons exhorter le CIO à montrer que les valeurs olympiques signifient quelque chose. Nous devons préciser qu’il y a des conséquences à cette invasion illégale.”

Le CIO met en garde contre le boycott

Plus tôt cette semaine, les comités olympiques de Finlande, d’Islande, de Norvège, de Suède et du Danemark ont ​​soutenu les appels au maintien de l’interdiction des athlètes russes et biélorusses pour les Jeux.

Alors que la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et la Pologne ont exprimé leur opposition à l’inclusion des athlètes la semaine dernière.

Le CIO a d’abord recommandé l’exclusion des athlètes russes et biélorusses du sport international dans les jours qui ont suivi l’invasion.

Cependant, depuis lors, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré que la mesure visait uniquement à protéger ces athlètes et a déclaré qu’il était désormais impératif qu’ils ne soient pas victimes de discrimination simplement à cause du passeport qu’ils détiennent.

Le comité a averti que tout boycott n’affecterait que les athlètes du ou des pays concernés.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas d’une délégation russe aux Jeux de l’année prochaine tant que la guerre en Ukraine se poursuit.

Les organisateurs de Paris 2024 ont déclaré qu’ils respecteraient la décision du CIO sur la question.

Les Jeux olympiques doivent se dérouler du 26 juillet au 11 août dans la capitale française l’année prochaine.

Les interdictions sportives pour les athlètes russes et biélorusses à Wimbledon l’année dernière ont empêché des stars du tennis comme Daniil Medvedev et Aryna Sabalenka de concourir.