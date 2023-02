Jeux olympiques de Paris : un groupe de 35 pays “interdit” les athlètes russes et biélorusses aux Jeux de 2024 | Nouvelles du monde

Un groupe de 35 pays doit exiger que les athlètes russes et biélorusses soient bannis des Jeux olympiques de 2024 suite à l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, selon le ministre lituanien des Sports.

Des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et l’Australie feraient partie de ceux qui soutiennent les appels à l’interdiction avant la Jeux de Paris.

Plus tôt cette semaine, les comités olympiques de Finlande, d’Islande, de Norvège, de Suède et du Danemark ont ​​soutenu les appels à l’interdiction, tandis que la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et la Pologne ont déjà exprimé leur opposition à l’inclusion de russe les athlètes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la présence de la Russie aux Jeux “tache tout de sang – même le drapeau blanc” du Jeux olympiques.

Lors d’un sommet virtuel des ministres des sports, présidé depuis Londres, il a déclaré : “Alors que la Russie tue et terrorise, les représentants de l’État terroriste n’ont pas leur place dans les compétitions sportives et olympiques.

“Et cela ne peut pas être dissimulé par une prétendue neutralité ou un drapeau blanc.

« La simple présence de représentants de l’État terroriste est une manifestation de violence et d’anarchie.

Image:

Les ministres des Sports de 35 pays se réunissent en ligne pour discuter d’une interdiction des athlètes russes et biélorusses



Jusqu’à présent, le Comité international olympique (CIO) a cherché désespérément à éviter que ce qui est sans doute le plus grand événement sportif au monde ne soit déchiré par la guerre en Ukraine.

Le CIO a précédemment déclaré qu’il n’était pas prévu d’avoir une délégation russe ou biélorusse à Paris 2024.

Cependant, le comité a déclaré qu’il “explorera une voie” pour que les athlètes des deux pays concourent dans des conditions strictes en tant que neutres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:25

Zelenskyy mobilise son soutien en Europe



Le ministre ukrainien des Sports, Vadym Guttsait, qui est également président du comité olympique du pays, a déclaré qu’il pourrait boycotter les Jeux si les athlètes russes et biélorusses étaient autorisés à concourir.

Cependant, la Lituanie La ministre des Sports Jurgita Siugzdiniene a déclaré : “Nous allons dans la direction où nous n’aurions pas besoin d’un boycott car tous les pays sont unanimes”.

La ministre britannique des Sports, Lucy Frazer, a posté sur Twitter après la réunion virtuelle de vendredi : “Ce fut une réunion très productive entre 35 nations, et j’ai clairement exprimé la position du Royaume-Uni : tant que Poutine poursuit sa guerre barbare, la Russie et la Biélorussie ne doivent pas être représentée aux Jeux Olympiques.”

Le CIO a déclaré qu’un boycott violerait la Charte olympique et que son inclusion des Russes et des Biélorusses est basée sur une résolution de l’ONU contre la discrimination au sein du mouvement olympique.

Lors des derniers Jeux olympiques, à Tokyo, des athlètes russes ont concouru sous le drapeau du Comité olympique russe après que le pays a été interdit d’aligner des participants à la suite du scandale de dopage parrainé par l’État russe.

Les organisateurs de Paris 2024 ont déclaré qu’ils respecteraient la décision du CIO sur la question.

Les Jeux olympiques doivent se dérouler du 26 juillet au 11 août dans la capitale française l’année prochaine.