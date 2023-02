Jeux olympiques de Paris : le Royaume-Uni accueillera un sommet de 30 nations sur la participation de la Russie aux Jeux de 2024 | Actualités Olympiques

Paris accueille les JO 2024

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy prononcera un discours d’ouverture en direct alors que le gouvernement britannique organise vendredi un sommet de 30 nations dans le but de coordonner une réponse unie à la possibilité que les athlètes russes soient autorisés à participer aux Jeux olympiques de l’année prochaine à Paris.

Le Comité international olympique (CIO) fait face à une dissidence sur sa volonté d’autoriser les athlètes de Russie et de Biélorussie à concourir en tant que neutres à Paris l’année prochaine au mépris des appels de l’Ukraine, après l’invasion de Vladimir Poutine.

Trois jours seulement après avoir été nommée secrétaire britannique à la Culture, Lucy Frazer animera l’événement, qui comportera une allocution en direct par liaison vidéo de Zelenskyy, à la suite de sa visite surprise au Royaume-Uni mercredi.

“Le président Zelenskyy a déclaré au Parlement cette semaine au Royaume-Uni les souffrances que ressentent encore de nombreux Ukrainiens”, a déclaré Frazer dans un communiqué.

« Pendant qu’il le faisait, le CIO continuait d’ignorer les alliés internationaux intensifiant leurs efforts pour la paix et ne tenait pas compte de la façon dont les Jeux olympiques donneraient à Poutine la plate-forme idéale pour promouvoir la Russie et légitimer sa guerre illégale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak cette semaine

“Nous approchons d’un an depuis le début de cette invasion barbare. Nous devons exhorter le CIO à montrer que les valeurs olympiques signifient quelque chose. Nous devons préciser qu’il y a des conséquences à cette invasion illégale. Nous ne pouvons pas permettre aux athlètes russes de s’aligner aux côtés de l’équipe GB. et tous les autres sur la scène mondiale.”

Des ministres ou hauts représentants de France, d’Allemagne et de Pologne, ainsi que des États-Unis et du Canada, sont parmi ceux qui devraient assister au sommet, une déclaration collective devant être convenue et publiée dans les jours qui suivent.

Zelenskyy a précédemment déclaré que tout drapeau neutre pour la Russie à Paris serait « taché de sang », tandis que les responsables olympiques ukrainiens ont consulté la semaine dernière sur un éventuel boycott des Jeux olympiques et une interdiction pure et simple des athlètes russes – une position soutenue par les dirigeants estoniens, La Lettonie et la Lituanie qui bordent la Russie et ont obtenu leur indépendance de l’Union soviétique en 1991.

Mardi, les cinq comités olympiques de la région nordique ont rejoint le chœur des pays réclamant une interdiction. Les instances du Danemark, de Finlande, d’Islande, de Norvège et de Suède ont exprimé une fois de plus leur “soutien indéfectible au peuple ukrainien et à l’exigence de paix”.

Le CIO a annoncé la semaine dernière qu’il était ouvert aux athlètes de Russie et de Biélorussie – qui a servi de relais pour l’invasion de l’Ukraine – concourant en tant que neutres à Paris s’ils n’ont pas activement soutenu la guerre.

Lors des trois derniers Jeux olympiques d’été et d’hiver entre 2018 et 2022, les athlètes russes ont été empêchés de concourir avec le drapeau ou l’hymne national en guise de punition pour le programme de dopage parrainé par l’État.

Le CIO souhaite que les fédérations sportives autorisent tous les Russes ou Biélorusses qui n’ont pas “soutenu activement la guerre en Ukraine” à participer et affirme qu’il serait discriminatoire d’interdire des athlètes sur la seule base de leur citoyenneté.

Il a répondu à la comparaison avec l’Afrique du Sud de l’ère de l’apartheid exclue des Jeux olympiques pendant plus de 20 ans, soulignant que des sanctions de l’ONU étaient en place à l’époque.

“A l’heure actuelle, il n’y a pas de sanctions de l’ONU contre la Russie et la Biélorussie”, a déclaré le CIO.

Mais la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, peut opposer son veto à toute proposition de résolution.

La pression gouvernementale sur les athlètes et les instances sportives doit également être résistée, a déclaré le CIO, ajoutant que sa mission déclarée est “d’unir le monde entier dans une compétition pacifique”.