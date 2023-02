Jeux olympiques de Paris : le Royaume-Uni accueillera un sommet dans le but d’interdire les jeux à la Russie | Nouvelles du monde

L’opposition à ce que les Russes soient autorisés à participer aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine s’intensifie, alors que le gouvernement britannique se prépare à convoquer des pourparlers avec plus de 30 pays.

Le sommet doit se tenir le vendredi 10 février prochain.

Le Comité international olympique fait face à des dissensions quant à sa volonté d’autoriser les athlètes de Russie à concourir en tant que neutres à Paris l’année prochaine au mépris des appels de UkraineSuivant de Vladimir Poutine invasion.

Les responsables olympiques ukrainiens ont décidé vendredi de se concerter sur un éventuel boycott de les jeux olympiques et une interdiction pure et simple des athlètes russes – une position soutenue par les dirigeants de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie qui bordent la Russie et ont obtenu leur indépendance de l’Union soviétique en 1991.

La ministre lituanienne des Sports, Jurgita Siugzdiniene, a déclaré à Sky News que son homologue britannique avait organisé vendredi prochain une réunion virtuelle impliquant plus de 30 pays sur l’exclusion des athlètes de Russie et de Biélorussie des Jeux olympiques.

Outre les gouvernements européens, des responsables du Canada, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud font partie des participants mondiaux à la réunion. La Pologne a déclaré qu’il serait possible de former une coalition d’environ 40 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada.

“Nous devons tout faire [so] Les athlètes russes et biélorusses ne participeront pas aux Jeux olympiques, et même sous le voile de la neutralité”, a déclaré Mme Siugzdiniene.

“C’est ce sur quoi nous devrions nous mettre d’accord et c’est très important. Et ainsi, nous n’aurions pas besoin de discuter du boycott.”

Le CIO a annoncé la semaine dernière qu’il était ouvert aux athlètes de Russie et de Biélorussie – qui a servi de relais pour l’invasion de l’Ukraine – en compétition en tant que neutres à Paris s’ils n’ont pas soutenu activement la guerre.

“Je vois cela comme un effort pour légitimer et détourner l’attention de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine”, a déclaré Mme Siugzdiniene.

“Je pense qu’ils peuvent utiliser cela comme une plate-forme. Il serait donc très faux que nous leur offrions cette opportunité.”

Lors des trois derniers Jeux olympiques d’été et d’hiver entre 2018 et 2022, les athlètes russes ont été empêchés de concourir avec le drapeau ou l’hymne national en guise de punition pour le programme de dopage parrainé par l’État.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que tout drapeau neutre pour la Russie à Paris serait « taché de sang ».

Lors de la réunion de vendredi, le ministre ukrainien des Sports et président du comité olympique du pays, Vadym Hutzait, a déclaré que les membres étaient unis “contre le fait d’autoriser les sportifs de Russie et de Biélorussie à concourir”.

Dans un appel aux autorités sportives, il a déclaré: “Tant que la guerre durera, tant que notre patrie sera bombardée, tant que nous nous battrons pour la liberté et l’indépendance, nous souhaitons vivement ne pas les voir [Russians and Belarusians].

“Il y a une discussion au niveau international et nous avons déjà des pays qui nous soutiennent.”

Il a ajouté : « Le prix de la vie des Ukrainiens est de la plus haute valeur. Nous n’avons pas le droit au compromis… quand nos Ukrainiens meurent.

Le CIO souhaite que les fédérations sportives autorisent tous les Russes ou Biélorusses qui n’ont pas “soutenu activement la guerre en Ukraine” à participer et affirme qu’il serait discriminatoire d’interdire des athlètes sur la seule base de leur citoyenneté.

Il a répondu à la comparaison avec l’Afrique du Sud de l’ère de l’apartheid exclue des Jeux olympiques pendant plus de 20 ans, soulignant que des sanctions de l’ONU étaient en place à l’époque.

“A l’heure actuelle, il n’y a pas de sanctions de l’ONU contre la Russie et la Biélorussie”, a déclaré le CIO.

Mais la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, peut opposer son veto à toute proposition de résolution.

La pression gouvernementale sur les athlètes et les instances sportives doit également être résistée, a déclaré le CIO, ajoutant que sa mission déclarée est “d’unir le monde entier dans une compétition pacifique”.