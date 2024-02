Jeux olympiques de Paris 2024 : un Américain condamné à une amende de 16 000 $ pour le scandale de dopage à Tokyo

Le Comité olympique et les instances dirigeantes antidopage luttent depuis longtemps contre les inquiétudes suscitées par les médicaments destinés à améliorer la performance dans l’industrie. Aussi difficile que cela puisse paraître, les autorités ont souvent réussi à maintenir l’intégrité du sport. Un tel moment de triomphe, bien qu’ironique, est survenu l’année dernière, impliquant une affaire de dopage enracinée lors des Jeux olympiques de Tokyo de 2020.

Eric Lira, 44 ans, soupçonné d’avoir distribué des substances interdites lors des Jeux olympiques de Tokyo, a plaidé coupable en mai dernier. Après une longue bataille pour l’équité, le cas de Lira a reçu un verdict et une sanction suite aux récents développements.

Les instances dirigeantes élucident une énième affaire

Eric Lira avait déjà été accusé avoir participé à la fourniture de substances interdites aux athlètes lors des Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Selon certaines informations, le natif du Texas s’est fait passer pour un « kinésiologue et médecin naturopathe » lors de l’exécution de ces actes. Selon le procureur, deux athlètes, l’un du Nigeria et l’autre de Suisse, auraient reçu des médicaments. “Les deux athlètes ont été testés positifs aux substances interdites et, dans les deux cas, Lira a directement et indirectement conseillé aux athlètes de blâmer le résultat positif du test antidopage sur la viande contaminée.” a révélé un communiqué de presse.

Cependant, des mois après le début de l’enquête, Lira a plaidé coupable des allégations en mai 2023. « Cette conviction constitue un tournant décisif pour le sport international » L’avocat Damian Williams l’avait fait remarquer. Lira est alors devenue la première personne inculpée en vertu de la loi antidopage Rodchenkov, mais la peine était restée inconnue. Tout récemment, le verdict a condamné Eric Lira à trois mois de prison, accompagnés d’un an de liberté surveillée et d’une amende de 16 410 dollars. Dans l’espoir d’éviter davantage cette situation répétée, le comité des Jeux olympiques de Paris 2024 a pris des mesures à l’avance pour couvrir une démographie plus large.

Un espoir pour une route propre vers les JO de Paris

Comme chaque année, en accord avec le CIO, l’Agence antidopage a proposé des règles qui seront appliquées aux JO de Paris. Selon le rapport, la réglementation sera mise en place à partir du 18 juillet, six jours avant le début, et restera en vigueur jusqu’au 11 août. “Pendant la période des Jeux Olympiques de Paris 2024, tous les athlètes seront soumis à des contrôles antidopage initiés par l’Agence internationale de contrôle (ITA) à tout moment et en tout lieu, sans qu’un préavis ne soit nécessaire pour les athlètes”, » lit-on dans la lettre du CIO.

De plus, le règlement sera étendu cette année pour inclure tous les officiels impliqués dans les jeux. Les directeurs, dirigeants, employés et même les chevaux ne seront pas exemptés des tests. Les résultats de l’analyse resteront confidentiels pendant 20 jours et seront rendus publics ultérieurement en cas de violation des règles. Grâce à des mesures étendues en place, les Jeux Olympiques de Paris espèrent un environnement plus propre et plus juste.