Jeux olympiques de Paris 2024 : à quoi s’attendre en matière de billets, d’hôtels et de voyages

Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024, a défendu les prix et affirmé que les billets étaient moins chers que ceux des JO de Londres 2012.

Des lots de nouveaux billets sont publiés de temps en temps et les organisateurs encouragent les visiteurs à consulter fréquemment le site Web ou à s’inscrire pour recevoir des alertes. D’autres places seront disponibles le 17 avril, lorsque la plateforme de revente officielle et unique autorisée pour les détenteurs de billets sera mise en ligne.

À ce stade, cependant, le seul accès restant à des événements très demandés se fait via les coûteux « forfaits d’hospitalité » de On Location, avec des options telles que les billets de plongeon au tremplin pour hommes à partir de 695 € et l’accès à la cérémonie d’ouverture allant de 5 000 € à 9 500 €. par personne.

On Location propose une « grande variété » de forfaits, a déclaré Will Whiston, vice-président exécutif de la société pour les Jeux olympiques et paralympiques, ajoutant que ses prix étaient « conformes et, dans certains cas, inférieurs à ceux des Jeux précédents ».

Se rendre à Paris et s’y déplacer

Les tarifs aériens aller-retour vers Paris commencent déjà à augmenter. Les vols sans escale sur Expedia.com de New York à Paris commencent à environ 1 300 $ le week-end précédant les Jeux olympiques, contre 1 000 $ en moyenne l’été dernier. Généralement, les voyageurs peuvent obtenir le meilleur tarif aérien en réservant 60 jours à l’avance. Mais « les prix devraient augmenter à mesure que les dates de voyage se rapprochent, il est donc judicieux de réserver le plus tôt possible », a déclaré Mme Hudson, experte en voyages chez Expedia.