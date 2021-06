Jeux olympiques 2020 : CeCe Telfer incapable de participer aux essais américains en raison des règles d’éligibilité | Actualités des Jeux Olympiques

CeCe Telfer a participé au 400 m haies masculin aux championnats universitaires américains de division II en 2016-2017 et a remporté le titre féminin en 2019.

La haie CeCe Telfer ne sera pas autorisée à participer aux essais olympiques américains cette semaine car elle n’a pas respecté les normes mondiales d’athlétisme pour les athlètes transgenres, a déclaré USA Track and Field.

Telfer avait espéré participer au 400 m haies féminin, dont les rondes de qualification sont prévues vendredi à Eugene, en Oregon.

Les règlements exigent qu’un athlète transgenre réduise la testostérone en dessous d’un certain niveau pendant 12 mois avant de participer à des épreuves féminines.

Les athlètes doivent répondre aux exigences pour participer aux essais américains et être membre de l’équipe olympique américaine, USA Track and Field affirmant que celles-ci n’ont pas été remplies dans ce cas.

Une déclaration disait: « Bien que CeCe Telfer ait satisfait à la norme de qualification de performance, elle n’a pas rempli les conditions établies dans le Règlement mondial d’admissibilité à l’athlétisme pour les athlètes transgenres et n’est donc pas admissible à concourir. »

La double médaillée d’or olympique Caster Semenya d’Afrique du Sud, qui est une femme cisgenre, a cherché en vain pendant des années à renverser le règlement, qui a été établi en 2019 et l’a empêchée de participer à une course de 400 m à un mile à cause d’elle. niveaux de testostérone naturellement élevés.

Telfer, qui est né en Jamaïque, a participé au 400 m haies masculin aux championnats universitaires américains de division II en 2016-17 et a remporté le titre féminin en 2019.

L’USATF a déclaré que World Athletics les avait informés le 17 juin que Telfer n’avait pas rempli les conditions et qu’après une notification ultérieure de l’instance dirigeante mondiale, l’athlète a eu la possibilité de démontrer son éligibilité.

Elle n’a pas été en mesure de le faire et l’USATF a déclaré dans un communiqué: « L’USATF soutient fermement l’inclusivité et offre un chemin clair vers la participation au sport pour tous, tout en maintenant l’équité de la compétition.

« Si CeCe remplit les conditions pour la participation d’athlètes transgenres à l’avenir, nous soutenons de tout cœur sa participation à des événements internationaux en tant que membre de l’équipe USATF. »

World Athletics a déclaré: « C’est notre politique de ne pas commenter les cas individuels en raison de la confidentialité médicale. »