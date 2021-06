Jeux Olympiques 2020 : Andy Murray nommé dans l’équipe GB pour défendre le titre de tennis | Actualités Tennis

Sir Andy Murray participera à ses quatrièmes Jeux Olympiques à Tokyo cet été

Le double médaillé d’or et triple champion du Grand Chelem Andy Murray défendra son titre olympique de tennis après avoir été nommé dans l’équipe de l’équipe GB pour les Jeux de 2020.

Murray a remporté sa première médaille d’or olympique à Londres 2012 en battant Roger Federer sur le court central, quelques semaines seulement après avoir perdu contre le même homme lors de la finale de Wimbledon.

L’Écossais l’a soutenu avec une victoire sur Juan Martin del Potro lors de la finale masculine en 2016 à Rio de Janeiro, cependant, la carrière de Murray a été en proie à des problèmes de blessures au cours des trois dernières années.

TEAM GB TENNIS SQUAD POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 2020 Simple messieurs : Dan Evans, Andy Murray Simple Femmes : Johanna Konta, Heather Watson Double messieurs : Dan Evans & Neal Skupski, Joe Salisbury & Andy Murray Double Dames : Johanna Konta et Heather Watson Doubles mixtes : À confirmer une fois que le classement est connu

Murray, qui est classé 119 au monde, a pris une wild card pour Wimbledon, qui commence lundi.

Cependant, les Jeux olympiques occupent une place particulière dans le cœur du joueur de 34 ans et il jouera également en double avec Joe Salisbury alors qu’il cherche à revenir à son meilleur niveau.

« Les Jeux olympiques signifient énormément pour moi, c’est un immense honneur de pouvoir participer à une quatrième édition des Jeux », a déclaré Murray.

« Diriger l’équipe GB lors de la cérémonie d’ouverture il y a cinq ans à Rio a été l’un des moments forts de ma carrière. Participer à de deuxièmes Jeux olympiques en tant que champion en titre est excitant et j’ai hâte de relever le défi.

Sir Andy Murray a remporté l’or à Rio de Janeiro et à Londres, mais a été en proie à des problèmes de blessures au cours des trois dernières années

