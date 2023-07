Jeux Netflix : ces nouveaux titres arrivent en juillet

Netflix, un choix du CNET Editor’s Choice Award, est presque synonyme d’émissions de télévision et de films en streaming. Mais en plus des émissions en streaming comme Miroir noir et Choses étrangesvotre abonnement vous donne également accès à une bibliothèque de jeux mobiles auxquels vous pouvez jouer sur votre Appareil iOS ou Android.

Netflix ajoute des titres chaque mois. Voici les nouveaux jeux de juillet.

Les échecs Gambit de la reine

Date de sortie: 25 juillet

Ce jeu est destiné à tous ceux qui jouent aux échecs depuis des années ou qui ont été inspirés pour apprendre le jeu après avoir regardé la série The Queen’s Gambit. Vous pouvez prendre des cours d’échecs, affronter des amis et résoudre des énigmes difficiles. Vous pourrez également rencontrer des personnages de la série, comme le premier professeur de Beth Harmon, M. Shaibel, et visiter les lieux de la série, comme la maison de Beth.

Jeux sortis en juillet

Comment jouer aux jeux Netflix

Voici comment accéder aux jeux de la bibliothèque de Netflix.

1. Téléchargez l’application Netflix sur votre iPhone, iPad ou appareil Android.

2. Ouvrez l’application Netflix et connectez-vous à votre compte.

3. Faites défiler votre page d’accueil jusqu’à ce que vous voyiez le Jeux mobiles carrousel.

4. Appuyez sur un jeu pour en savoir plus à son sujet.

5. Robinet Obtenir le jeu pour télécharger un jeu qui vous intéresse.

Une fenêtre contextuelle supplémentaire de l’App Store d’Apple ou du Google Play Store s’ouvrira vous demandant si vous souhaitez télécharger le jeu. Après avoir confirmé cette action, le jeu commencera à se télécharger sur votre appareil comme les autres applications.

