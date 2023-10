L’olympienne CA Bhavani Devi du Tamil Nadu a poursuivi sa domination dans l’épreuve d’escrime individuelle au sabre féminin tandis que les hôtes de Goa ont ouvert leur compte avec trois médailles du pentathlon moderne lors des 37es Jeux nationaux jeudi.

Bhavani Devi, qui était la plus grande star en action le jour où les Jeux ont été officiellement déclarés ouverts par le Premier ministre, a battu S Soumiya du Kerala 15-5 en finale pour remporter consécutivement des médailles d’or aux Jeux nationaux. Shiksha Ballouria de l’Himachal Pradesh et Jagmeet Kaur du Pendjab ont remporté les médailles de bronze.

Plus tôt dans la journée, Babu Gaonkar a offert à l’hôte sa première médaille d’or des jeux après avoir remporté l’épreuve masculine de course laser au pentathlon moderne à Ponda. Ajay et Ravi de l’Haryana ont terminé avec l’argent et le bronze. Plus tard dans la journée, Babu a fait équipe avec Seeta Gosavi pour remporter la médaille d’argent au relais mixte Laser Run où Anju et Ravi de l’Haryana ont remporté la médaille d’or et Yoginee Salunke et Shahaji Sargar du Maharashtra ont remporté la médaille de bronze.

Dans la course laser féminine, Ujjala de l’Haryana a décroché la médaille d’or devant Yoginee Umakant Salunke du Maharashtra qui a remporté la médaille d’argent et Neha Yadav du Madhya Pradesh a remporté la médaille de bronze.

Dans l’équipe masculine de course laser, l’Haryana a remporté l’or, suivi du Madhya Pradesh avec l’argent et du Maharashtra avec le bronze. Dans l’épreuve par équipe féminine, le Madhya Pradesh a remporté l’or tandis que le Maharashtra est revenu avec l’argent suivi de Goa qui a remporté le bronze.

Au Campal Sports Village, Popy Hazarika d’Assam a décroché la médaille d’or dans la catégorie d’haltérophilie féminine de 59 kg avec une levée totale de 191 kg (Snatch – 86 Kg, C&J-105 Kg). Davinder Kaur du Pendjab a remporté la médaille d’argent avec une levée totale de 182 kg et M. Deepanayomi d’Andhra Pradesh a soulevé 180 kg pour remporter la médaille de bronze.

Dans la catégorie hommes de 67 kg, Lalhunthara du Mizoram a soulevé un total de 281 kg pour décrocher la médaille d’or, devançant Subhash Lahre du SSCB d’un seul kilogramme. Bengia Tani de l’Arunachal Pradesh a remporté le bronze avec une levée totale de 277 kg.

Chez les femmes de 64 kg, Ditimoni Sonowal d’Assam a décroché la médaille d’or avec une levée totale de 200 kg avec S. Nirupama Devi de Manipur (195 kg) remportant l’argent Jasveer Kaur du Pendjab (186 kg) remportant la médaille de bronze.

N. Ajith du Tamil Nadu a remporté la médaille d’or dans la catégorie hommes des 73 kg avec une levée totale de 290 kg. Ranjeet Chavan du Maharashtra a remporté la médaille d’argent avec une levée de 281 kg et J. Koteswara Rao d’Andhra Pradesh a remporté la médaille de bronze.

En gymnastique au stade couvert polyvalent Peddem, Yogeshwar Singh de l’Haryana a décroché l’or avec Sidharth Verma de l’Uttar Pradesh et Gaurav Kumar du SSCB remportant respectivement l’argent et le bronze dans l’épreuve individuelle masculine de gymnastique.

Plus tard dans la journée, le Maharashtra a ajouté cinq autres médailles d’or à son palmarès en gymnastique en remportant le duo féminin et masculin, le duo mixte et le groupe féminin en gymnastique acrobatique et le concours général individuel féminin en gymnastique rythmique. SSCB a remporté l’autre médaille d’or dans le groupe masculin.

Pranati Nayak, qui représente maintenant Odisha, a remporté la médaille d’or au concours général individuel féminin qui s’est déroulé hier soir. Pranati Das du Bengale occidental a remporté la médaille d’argent tandis que Shraddha Talekar du Maharashtra a remporté le bronze.

En rugby, Odisha a battu Karnataka et Bihar a battu Delhi en quarts de finale de l’épreuve féminine disputée au stade d’athlétisme de Bambolim. Odisha a blanchi le Karnataka 64-0 tandis que le Bihar a atteint les demi-finales en battant Delhi 53-0. Lors du troisième quart de finale, le Bengale occidental a battu le Kerala 27-7 pour s’assurer une place en demi-finale.

Dans la catégorie masculine, l’Haryana a battu le Pendjab 31-10, l’Odisha a battu le Bihar 19-14, le Maharashtra a battu Goa 22-0 et le Bengale occidental a battu le Kerala 24-12 pour réserver leur place en demi-finale.

Au Manohar Parikkar Indoor Stadium, Navelim Telangana affrontera le Madhya Pradesh tandis que Delhi affrontera Chattisgarh en demi-finale du basketball féminin 3×3. Dans la catégorie masculine, le Madhya Pradesh affrontera le Rajasthan tandis que Delhi affrontera le Pendjab pour une place en finale.