Jeux nationaux 2022 : Darshan Gaonkar du Maharashtra marque un but époustouflant lors d’une séance de tirs au but au hockey

Le joueur de hockey du Maharashtra Darshan Gaonkar a fait la une des journaux avec son but scintillant lors du match pour la médaille de bronze contre l’Haryana le 11 octobre. .

Le match s’est transformé en tirs au but. Avec un score de 2-2 lors des tirs au but et le Maharashtra laissé avec une seule prise, Darshan Gaonkar est devenu le héros de son équipe.

Le joueur de 21 ans a commencé sa course à partir de la marque avec le ballon contrôlé au sommet de son bâton de hockey et a chargé vers le gardien de but. Gaonkar a montré des réflexes remarquables et a envoyé le ballon au-dessus du gardien de but pour marquer le but gagnant pour son équipe.

Les compétences 3D de Gaonkar avec sa lame ont attiré l’attention des fans de hockey. Un utilisateur de Twitter a partagé le clip vidéo du but étonnant de Gaonkar sur Twitter.

Les fans se sont émerveillés du but formidable de Gaonkar et ont loué sa conscience du jeu. Beaucoup ont félicité Gaonkar pour avoir fait preuve d’une formidable force mentale à un si jeune âge et ont suggéré que la jeune star pourrait bientôt être vue jouer pour l’Inde.

Après le premier quart-temps, Haryana menait 1-0 après avoir marqué un but sur un rebond de corner. A la mi-temps, l’Haryana a maintenu son avance sur le Maharashtra. Après le troisième quart-temps, le match s’est transformé en un concours de va-et-vient passionnant alors que les deux équipes tentaient d’attaquer le D de l’autre équipe.

La formidable coordination de Yuvraj Walmiki et Devendra Walmiki a aidé le Maharashtra à marquer un but et à rétablir la parité. Maharashtra est ensuite revenu par derrière et en a marqué un autre, grâce à un but d’un angle très difficile via un rebond. Alors qu’il semblait que le Maharashtra remporterait une victoire 2-1, Deepak de l’Haryana a marqué un but égalisateur.

Le Maharashtra avait été battu par l’Uttar Pradesh lors de leur match de demi-finale et l’Haryana avait perdu contre le Karnataka. Mais dans le match pour la médaille de bronze de l’épreuve de hockey, c’est l’équipe du Maharashtra qui a tenu ses nerfs et a enregistré une victoire impressionnante.

