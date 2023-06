Jeux mondiaux Special Olympics : l’Inde termine avec 202 médailles incroyables à Berlin

L’Inde a terminé sa campagne des Jeux mondiaux Special Olympics avec 202 médailles, dont 76 d’or, la dernière paire de métal jaune provenant de l’athlétisme.

Les athlètes indiens ont remporté six médailles dans les épreuves sur piste (2 d’or, 3 d’argent, 1 de bronze) lors de la dernière journée de dimanche avec Aanchal Goyal (400 m, niveau B féminin) et Ravimathi Arumugam (400 m, niveau C féminin) au sommet de la tribune.

Saket Kundu, qui avait auparavant décroché une médaille d’argent au mini javelot niveau B, a également remporté une médaille de bronze au 400 m niveau B, un rare doublé en athlétisme.

L’Inde a remporté 76 médailles d’or, 75 d’argent et 51 de bronze dans le spectacle multisports mondial qui célèbre l’unité, la diversité et les compétences particulières des personnes handicapées mentales.

Les Indiens faisaient partie d’une foule de participants qui, plus tard dans la journée, ont pris part à une cérémonie de clôture évocatrice, émouvante et triomphale à la porte de Brandebourg, au centre de la ville historique.

Parlant de la performance du contingent indien aux Jeux, la présidente de Special Olympics Bharat, Mallika Nada, a déclaré : « Un grand nombre de nos athlètes ont été confrontés à diverses formes de discrimination sociale et sont considérés comme des membres non fonctionnels de la société dans divers milieux.

« C’est une pensée obsolète et inexacte aussi. Leurs performances dans le domaine sportif prouvent qu’ils sont capables de grands exploits, soit de force, de vitesse, de concentration et de discipline. Et j’espère que cela ouvrira les yeux de ceux qui sont à l’extérieur et prouvera que nous devons étendre davantage ce mouvement et le rendre plus inclusif. Le contingent indien est composé de 198 athlètes et partenaires unifiés et de 57 entraîneurs qui ont concouru dans 16 sports.

