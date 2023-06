Jeux européens : Delicious Orie porte les espoirs britanniques des poids super-lourds dans la première épreuve de qualification olympique | Nouvelles de boxe

Un affrontement clé entre poids lourds a lieu ce week-end. Delicious Orie entame dimanche sa campagne de qualification olympique aux Jeux européens en Pologne.

Orie, le poids super-lourd amateur britannique, espère suivre les traces d’Anthony Joshua, Joe Joyce et Frazer Clarke, qui ont tous remporté une médaille pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques lors des trois dernières éditions des Jeux.

En fait, cela fait 20 ans que la Grande-Bretagne n’a pas eu de médaillé olympique des super-lourds. Cela met la pression et le degré d’attente sur Orie, un nouveau venu relatif au niveau international.

Delicious Orie, poids super-lourd, est déterminé à remporter l’or pour l’équipe GB aux Jeux olympiques de Paris en 2024.



Les Jeux européens sont le premier événement de qualification olympique pour les boxeurs britanniques, avec deux autres qualifications mondiales à venir l’année prochaine.

« C’est le tournoi que j’attends avec impatience depuis très longtemps », a déclaré Orie Sports du ciel. « J’ai l’impression d’avoir accumulé suffisamment d’expérience pour me placer au sommet de ce podium. »

Il sera cependant difficile de se qualifier dans ce tournoi. Chez les super-lourds, Orie devrait atteindre la finale pour gagner une place à Paris 2024.

« C’est une marge serrée. Les deux meilleurs d’Europe peuvent se qualifier cette fois-ci mais je sais que je suis plus que capable de le faire. L’année dernière, j’ai obtenu le bronze aux Européens et je suis également bien conscient de la concurrence. J’étais frais, j’étais nouveau à l’époque », a-t-il déclaré.

« Je suis conscient de la compétition, je sais à quoi m’attendre et je pense que je me suis entraîné plus qu’assez dur. »

Bien que les Européens soient un événement beaucoup plus difficile en boxe que les Jeux du Commonwealth, remporter la médaille d’or dans sa ville natale de Birmingham a inspiré Orie avant cette compétition.

« Si GB Boxing m’a donné l’opportunité de me qualifier, je sais qu’ils savent que je suis prêt. C’est donc de là que je tire ma confiance », a déclaré Orie.

« Ils ont produit des poids super-lourds à maintes reprises sur ce podium. Je sais donc que je suis plus que capable de le faire moi-même. »

Mais il est tiré dans ce qui pourrait être son concours le plus difficile en Pologne lors de son premier combat. Dimanche soir, Orie boxe Marko Milun, un gaucher croate expérimenté et délicat.

Mais le super-lourd GB a insisté : « Je me sens très bien, très confiant.

« Je peux remporter cette médaille d’or. Je sais juste que je suis plus que capable de le faire. »

Dimanche, l’Angleterre Harris Akbarmédaillé d’or européen des 71 kg l’an dernier, fait également son entrée dans ce tournoi, face à l’Allemand Magomed Schachidov.

« Il a battu les meilleurs et il est plus que capable de le faire à nouveau », a noté Orie.

Après une belle première victoire, l’écossais 63.5kgs Reese Lynch a son deuxième combat à ces Jeux contre le Bulgare Radoslav Rosenov.

Poids moyen GB Kerry Davis sera également en action aujourd’hui.

Lundi, trois des principaux espoirs de qualification de la Grande-Bretagne seront la boxe; olympien de retour Charley DavisonPays de Galles’ Rosie Ecclesun autre médaillé d’or des Jeux du Commonwealth, et Kiaran MacDonaldqui a remporté l’argent aux championnats d’Europe l’an dernier.