Jeux et stratégie DraftKings pour le mardi 16 janvier

Cet article fait partie de notre série DraftKings NBA.

Présentation de l’ardoise

DEN à PHI : Nuggets sur une séquence de deux victoires consécutives ; 76ers sur une séquence de deux victoires consécutives

CAS à PHX : Rois sur diapositive de deux matchs ; Les Suns sur une séquence de deux victoires consécutives

OKC à BAC : Thunder 7-3 lors des 10 derniers matchs ; Clippers 8-2 lors des 10 derniers matchs

Pour les derniers spreads et plus/moins, visitez la page des cotes NBA de RotoWire. Vous y trouverez également des accessoires de joueurs, des contrats à terme, des choix, des articles et des codes bonus de paris sportifs.

Blessures à surveiller

Pour toutes les dernières mises à jour, visitez la page NBA Injury News de RotoWire et notre rapport complet sur les blessures NBA.

DEN – Kentavious Caldwell-Pope (cou), Aaron Gordon (talon), Nikola Jokic (hanche), Jamal Murray (jambe), Michael Porter (genou) : Probable

PHI- Maison Daniel (retour) : Discutable ; Mo Bamba (genou), Robert Covington (genou), De’Anthony Melton (retour) : SORTIE

Kelly Oubre et Nicolas Batum sont partants pour un coup de pouce.

CAS – Keegan Murray (hanche) : Discutable

Trey Lyles est en ligne pour plus d’action.

BAC – Ivica Zubac (veau): OUT

Daniel Theis et Mason Plumlee sont partants pour plus d’opportunités.

Joueurs d’élite

Gardes

De’Aaron FoxRois (9 000 $) chez les Suns

Fox a dépassé 40 points DK dans trois des 10 derniers matchs, dont un maximum de 61,8, avec une moyenne de 22,5 points, 3,3 rebonds, 4,9 passes décisives et 1,6 interceptions sur cette période. Il a terminé avec 51 points DK lors de sa précédente rencontre avec les Suns, et il est susceptible de prospérer à nouveau, car ils cèdent le quatrième plus grand nombre de points de la ligue par match aux meneurs adverses.

Devin BookerSoleils (9 100 $) contre les rois

Booker a dépassé les 50 points DK lors de chacun des deux derniers matchs et affiche une moyenne de 25,0 points, 3,8 rebonds, 6,6 passes décisives et 1,3 interceptions au cours des 10 derniers. Il a une bonne opportunité de continuer à rouler contre les Kings, qui concèdent le cinquième rang de la ligue. points par match aux meneurs adverses. Booker a terminé avec 24 points, quatre rebonds, sept passes décisives et deux interceptions lors de sa précédente confrontation avec les Kings.

Attaquants/Centres

Kawhi LéonardTondeuses (8 500 $) contre Thunder

Leonard est de retour à plein régime, avec une moyenne de 21,8 points, 6,0 rebonds, 3,8 passes décisives, 2,6 interceptions et 1,4 blocs en cinq matchs depuis son retour d’une absence de quatre matchs. Il n’a pas joué la dernière fois que son équipe a affronté le Thunder, mais il a l’avantage de les rattraper sur la route lors de la deuxième soirée d’un match consécutif. Il devrait également améliorer ses statistiques sur les tableaux, car ils abandonnent le deuxième rebond offensif de la ligue par match.

Kevin DurantSoleils (9 200 $) contre les rois

Durant a dépassé les 40 points DK lors de trois des quatre sorties depuis son retour d’une absence de trois matchs. Il marque en moyenne 29,0 points par match cette saison, et il a récolté 28 points et sept rebonds lors de sa dernière rencontre avec les Kings. Durant est susceptible de se démarquer à nouveau, alors que les Kings cèdent le quatrième pourcentage de réussite sur le terrain le plus élevé de la ligue aux attaquants de puissance adverses.

Chet HolmgrenTonnerre (8 200 $) chez Clippers

Holmgren continue d’impressionner, avec une moyenne de 18,2 points, 6,1 rebonds, 3,4 passes décisives et 1,9 contres au cours des 10 derniers matchs, dont quatre avec plus de 40 points DK. Il est partant pour un match favorable contre les Clippers, qui sont en désavantage numérique en zone avant, ce qui devrait donner un avantage au jeune. Holmgren a également totalisé 41,5 points DK lors de son dernier match contre les Clippers.

Craie attendue

Shai Gilgeous-AlexandreTonnerre (10 400 $) chez Clippers

Gilgeous-Alexander continue de remplir la feuille de statistiques, avec une moyenne de 31,9 points, 5,8 rebonds, 6,0 passes décisives et 1,1 interceptions au cours des 10 derniers matchs, dont deux avec plus de 60 points DK. Il a également totalisé 59 points DK lors de sa précédente rencontre avec les Clippers. De plus, il devrait avoir plus de facilité à marquer dans la peinture, car les Clippers seront privés de la présence d’Ivica Zubac qui bloque les tirs.

Argent de milieu de gamme

Russell WestbrookTondeuses (5 900 $) contre Thunder

Westbrook a amassé 46,5 points DK avec 12 points, huit rebonds, 13 passes décisives et deux interceptions en 29 minutes sur le banc lors du dernier match. Il affiche une moyenne de 9,6 points, 4,4 rebonds, 5,0 passes décisives et 1,3 interceptions au cours des 10 dernières sorties, et il a terminé avec 36,3 points DK lors de sa précédente rencontre avec le Thunder.

Normand PowellTondeuses (5 100 $) contre Thunder

Powell continue de fournir un solide coup de pouce offensif en sortie de banc, avec une moyenne de 14,4 points et 3,0 rebonds au cours des 10 derniers matchs, dont deux avec plus de 30 points DK. Il a terminé avec 26 points DK lors du dernier match contre le Thunder et devrait retrouver de la place pour lancer son tir, car ils accordent en moyenne 13,5 trois par match.

Choix de valeur

Harrison BarnesRois (4 700 $) chez les Suns

Malgré quelques performances peu impressionnantes, Barnes a dépassé les 25 points DK lors de deux des 10 derniers matchs, et il a également récolté 28,3 points DK lors de son match précédent contre les Suns. Barnes devrait pouvoir à nouveau prospérer grâce à un avantage de taille significatif à son poste.

Nicolas Batum76ers (5 000 $) contre les pépites

Batum a atteint la barre des 20 points DK lors de chacun des quatre derniers matchs, avec une moyenne de 6,8 points, 4,8 rebonds, 3,0 passes décisives, 1,5 interceptions et 1,5 blocs sur cette période. Il est susceptible de gagner du temps de jeu supplémentaire pendant que son équipe gère les problèmes de blessures. Il pourrait également améliorer ses statistiques sur la ligne des fautes, alors que les Nuggets cèdent le neuvième plus grand nombre de lancers francs de la ligue par match aux attaquants de puissance adverses.

Daniel ThéisTondeuses (4 400 $) contre Thunder

Theis est partant pour sa deuxième titularisation consécutive à la place d’Ivica Zubac, blessé. Theis a terminé avec 10,5 points DK lors du dernier match, mais il a enregistré 29,8 points DK lors de l’avant-dernier match. Il aura les mains occupées en défense mais devrait bien réussir sur le verre, alors que le Thunder cède le sixième plus grand nombre de rebonds par match de la ligue aux centres adverses.

Le ou les auteurs de cet article peuvent participer à des concours fantastiques quotidiens, y compris – mais sans s’y limiter – les jeux pour lesquels ils ont fourni des recommandations ou des conseils dans cet article. En jouant à ces jeux en utilisant leurs comptes personnels, il est possible qu’ils utilisent des joueurs dans leurs alignements ou d’autres stratégies différentes des recommandations qu’ils ont fournies ci-dessus. Les recommandations de cet article ne reflètent pas nécessairement les opinions de RotoWire. Dan Bruno participe à des concours fantastiques quotidiens en utilisant les comptes suivants : FanDuel : duelingdan.