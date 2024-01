Jeux et stratégie DraftKings pour le lundi 22 janvier

Cet article fait partie de notre série DraftKings NBA.

Présentation de l’ardoise

MIL au DET : Bucks 5-5 lors des 10 derniers matchs ; Pistons 2-19 à domicile

CLE à ORL : Cavaliers sur une séquence de sept victoires consécutives ; Magie 14-6 à la maison

SAS chez PHI : Spurs 3-7 lors des 10 derniers matchs ; 76ers sur une séquence de cinq victoires consécutives

MEM chez TOR : Grizzlies sur un toboggan de deux matchs ; Les Raptors sur une glissade de deux matchs

CHA à MIN : Hornets 2-8 lors des 10 derniers matchs ; Timberwolves 17-3 à domicile

BOS chez DAL : Celtics 7-3 lors des 10 derniers matchs ; Mavericks 13-9 à domicile

CHI à PHX : Bulls sur une séquence de deux victoires consécutives ; Les Suns sur une séquence de cinq victoires consécutives

Blessures à surveiller

MIL – Giannis Antetokounmpo (épaule) : Probable

DET- Isaïe Stewart (cheville) : Discutable ; Cade Cunningham (genou) : Douteux

Killian Hayes est probablement prêt à bénéficier d’un temps de jeu supplémentaire. Mike Muscala pourrait également bénéficier d’un coup de pouce en zone avant.

CLÉ – Caris LeVert (poignet) : Discutable ; Guirlande de Darius (mâchoire), Evan Mobley (genou): OUT

Isaac Okoro et Dean Wade continuent d’assumer des responsabilités supplémentaires. Craig Porter est également prêt à avoir plus d’opportunités si LeVert est absent.

ORL- Markelle Fultz (repos), Jonathan Isaac (repos), Gary Harris (veau): OUT

Chuma Okeke, Caleb Houstan et Cole Anthony restent candidats à des responsabilités accrues.

SAS- Zach Collins (cheville): discutable

Julian Champagnie pourrait continuer à voir plus d’action. Sandro Mamukelashvili pourrait également voir un coup de pouce.

PHI- Patrick Beverly (maladie) : Probable ; Mo Bamba (genou), Marcus Morris (pied) : Discutable ; Robert Covington (genou), De’Anthony Melton (retour) : SORTIE

Kelly Oubre et Nicolas Batum continuent d’avoir plus de responsabilités.

MEM – Xavier Tillman (genou) : Discutable ; Desmond Bane (cheville), Marcus intelligent (doigt): OUT

Luke Kennard, Ziaire Williams et Vince Williams sont prêts à jouer un temps de jeu important. Bismack Biyombo doit intervenir si Tillman est absent.

TDR – Jakob Poeltl (cheville): OUT

Jontay Porter et Chris Boucher continuent d’avoir plus d’action.

CHA- Bal LaMelo (cheville) : Probable ; Cody Martin (genou) : Discutable ; Nick Richards (cheville) : Douteux ; Marc Williams (dos), Gordon Hayward (veau): OUT

PJ Washington, Bryce McGowens et JT Thor pourraient saisir plus d’opportunités.

MINIMUM – Anthony Edwards (maladie) : Discutable ; Mike Conley (repos): OUT

Nickeil Alexander-Walker devrait débuter à la place de Conley. Kyle Anderson, Troy Brown et Naz Reid bénéficieraient d’un coup de pouce si Edwards était absent.

BOS- Kristaps Porzingis (genou): OUT

Al Horford et Luke Kornet reçoivent un coup de pouce.

DAL- Seth Curry (cheville), Dante Exum (talon): OUT

CHI- André Drummond (dos), Patrick Williams (cheville) : Probable ; Zach LaVine: DEHORS

Alex Caruso est prêt à jouer un rôle plus important sans LaVine.

PHX- Grayson Allen (genou), Éric Gordon (poignet) : Discutable

Josh Okogie pourrait avoir plus d’opportunités.

Joueurs d’élite

Gardes

Tyrese Maxey76ers (8 800 $) contre les Spurs

Maxey a récolté en moyenne 24,9 points, 2,9 rebonds, 7,2 passes décisives et 2,0 interceptions au cours des 10 derniers matchs, dont quatre avec plus de 50 points DK et un maximum de 67. Il a une excellente opportunité de briller contre une équipe des Spurs en difficulté qui abandonne. un sommet de la ligue de 29,2 points par match contre les meneurs adverses.

Jaylen Brunceltiques (8 100 $) chez Mavericks

Brown en est à son deuxième match consécutif après avoir accumulé 51,3 points DK en 31 minutes d’action lors d’une victoire sur la route contre les Rockets dimanche. Il est susceptible de maintenir son jeu solide contre les Mavericks, qui permettent à leurs adversaires de tirer à 48,1 pour cent du terrain. Il a également un avantage dans son affrontement de position attendu contre Tim Hardaway.

Attaquants/Centres

Scottie BarnesRapaces (8 200 $) contre les Grizzlies

Barnes vient de connaître une sortie relativement calme mais a en moyenne 17,3 points, 5,2 rebonds, 5,5 passes décisives, 1,0 interceptions et 1,6 blocs au cours des 10 derniers matchs, dont un sommet de 58,8 points DK lors de la défaite de jeudi contre Chicago. Il devrait continuer à remplir la feuille de statistiques contre les Grizzlies, qui sont considérablement en désavantage numérique et qui cèdent le quatrième plus grand nombre de rebonds par match de la ligue.

Villes de Karl-Anthonyloups des bois (7 700 $) contre les Hornets

Towns a récolté en moyenne 22,1 points, 7,8 rebonds et 3,4 passes décisives au cours des 10 derniers matchs, dont cinq avec au moins 40 points DK et un maximum de 56,3. Il pourrait voir un rôle amplifié en attaque si Anthony Edwards est absent, mais Towns est susceptible de remplir la feuille de statistiques de toute façon, en particulier contre les Hornets, qui cèdent le pourcentage de buts sur le terrain le plus élevé de la ligue aux attaquants de puissance adverses.

Jaren JacksonGrizzlis (7 900 $) chez Raptors

Jackson a dépassé 40 points DK lors de chacun des trois derniers matchs et a un maximum de 53,5 lors de ses cinq dernières apparitions avec une moyenne de 25,8 points, 6,0 rebonds, 3,6 passes décisives et 1,2 interceptions sur cette période. Il devrait bien faire contre les Raptors, qui sont en désavantage numérique en zone avant et qui cèdent le huitième plus grand nombre de points de la ligue dans la peinture.

Craie attendue

Joël Embiid76ers (11 400 $) contre les Spurs

Embiid a dépassé 55 points DK lors de chacun des quatre derniers matchs, dont deux avec plus de 60 et un maximum de 68,3, avec une moyenne de 37,8 points, 8,5 rebonds, 5,0 passes décisives, 1,3 interceptions et 1,3 blocs sur cette séquence. Il a une excellente opportunité de continuer à prospérer contre les Spurs, qui cèdent le troisième plus grand nombre de points et le troisième plus grand nombre de rebonds par match de la ligue aux centres adverses.

Argent de milieu de gamme

Emmanuel QuickleyRapaces (6 800 $) contre les Grizzlies

Quickley a récolté en moyenne 17,5 points, 4,5 rebonds et 5,7 passes décisives en 11 matchs depuis qu’il a rejoint les Raptors, dont trois sorties avec plus de 40 points DK. Quickley a un match favorable contre la zone arrière entravée des Grizzlies, et il devrait poursuivre son attaque, car Memphis cède le huitième pourcentage de tirs le plus élevé de la ligue aux meneurs adverses.

Alec BurksPiston (5 400 $) contre Bucks

Burks a inscrit 33 points et accumulé 56,3 points DK lors du dernier match, également contre les Bucks, et il a récolté en moyenne 20,8 points, 2,9 rebonds et 1,9 passes décisives au cours de ses 10 dernières sorties. Burks a probablement une autre chance d’intensifier son attaque, car Cade Cunningham en doute.

RJ BarrettRapaces (6 900 $) contre les Grizzlies

Barrett a dominé 30 points DK lors de chacun des quatre derniers matchs, dont un maximum de 41,3, et il a récolté en moyenne 20,2 points, 7,0 rebonds et 3,6 passes décisives en 11 matchs depuis qu’il a rejoint l’équipe de sa ville natale. Barrett devrait continuer de briller avec un affrontement contre les Grizzlies, qui permettent à leurs adversaires de tirer le cinquième plus haut taux de tir à longue distance de la ligue, et qui continuent de faire face à un certain nombre de blessures chez des joueurs clés.

Choix de valeur

Naz Reidloups des bois (4 900 $) contre les Hornets

Reid a en moyenne 14,0 points, 5,6 rebonds, 1,3 passes décisives et 1,1 blocs au cours des 10 derniers matchs, dont un sommet de 44,5 points DK. Il a une chance de gagner des minutes supplémentaires dans la rotation car les Timberwolves ont quelques joueurs mis à l’écart, et il devrait bien faire contre la défense terne des Hornets.

Chris BoucherRapaces (3 400 $) contre les Grizzlies

Boucher devrait continuer à gagner du temps de jeu supplémentaire en l’absence de Jakob Poeltl, et il devra se mesurer à la fougueuse zone avant des Grizzlies. Boucher a récolté en moyenne 6,4 points et 5,4 rebonds en 15,5 minutes par match au cours des 10 derniers matchs, dont deux sorties avec plus de 30 points DK.

