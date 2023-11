Jeux et stratégie DraftKings pour le jeudi 9 novembre

Cet article fait partie de notre série DraftKings NBA.

Présentation de l’ardoise

MIL à l’IND : Les Bucks ont gagné trois fois de suite ; Les Pacers ont gagné deux fois de suite ; Les deux équipes affrontent un deuxième match consécutif.

ATL à ORL : Les deux parties ont perdu ; Magie 2-1 à domicile.

Blessures à surveiller

ORL- Jonathan Isaac (ischio-jambiers) : Probable ; Markelle Fultz (genou) : Discutable ; Wendell Carter (doigt), Gary Harris (aine): OUT

Goga Bitadze et Jalen Suggs devraient débuter. Cole Anthony et Moritz Wagner devraient également gagner du temps de jeu supplémentaire.

MIL – Damian Lillard (mollet) : Discutable

Joueurs d’élite

Gardes

Trae Youngfaucons (9 300 $) chez Magic

Young a réalisé trois doubles-doubles consécutifs et compte un total de cinq doubles-doubles en sept apparitions cette saison. Il a également dépassé les 40 points DK lors de cinq de ses sept sorties et affiche une moyenne de 21,7 points, 2,9 rebonds, 10,4 rebonds et 1,4 interceptions cette saison. De plus, Young fait face à un match favorable contre la zone arrière en désavantage numérique du Magic.

Déjounte Murrayfaucons (8 200 $) chez Magic

Murray est sur une lancée, marquant au moins 20 points lors de chacun des quatre derniers matchs, dont un maximum de 41 points, le 30 octobre contre les Timberwolves. Murray a également atteint la barre des 40 points dans chacun des quatre derniers matchs, avec un sommet de 61,3. Il affiche une moyenne de 22,6 points, 4,7 rebonds, 6,1 passes décisives et 1,0 interceptions sur la saison et a de bonnes chances d’améliorer ses statistiques contre le Magic, qui cède le cinquième plus grand nombre de lancers francs de la ligue aux tireurs adverses.

Attaquants/Centres

Franz WagnerLa magie (7 400 $) contre les Hawks

Wagner vient de connaître une sortie plus calme, où il a terminé avec 26,3 points DK, tout en tirant 5 sur 13 sur le terrain. Néanmoins, il a atteint un minimum de 30 points DK lors de chacun des cinq matchs précédents, dont un maximum de 41,5, le 2 novembre, contre le Jazz. Wagner affiche une moyenne de 18,7 points, 5,4 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,4 interceptions cette saison et devrait prospérer contre les Hawks, qui permettent aux petits attaquants adverses de tirer un record de 56,0 pour cent sur le terrain.

Paolo BancheroLa magie (8 000 $) contre les Hawks

Banchero a un match favorable contre les Hawks, qui cèdent 29,9 points par match, le plus grand nombre de points de la ligue, aux attaquants puissants adverses. Il dispose d’un avantage de taille à son poste et devra également renforcer sa présence en zone avant en raison de l’absence de Wendell Carter. Banchero affiche une moyenne de 18,1 points, 6,0 rebonds, 5,6 passes décisives et 1,6 interceptions par match et a dépassé les 50 points DK lors de deux des trois dernières sorties.

Clint Capelafaucons (5 700 $) chez Magic

Capela affiche une moyenne de 10,7 points, 10,4 rebonds et 1,4 blocs par match et a dépassé les 25 points DK lors de six de ses sept apparitions cette saison. Il a un match favorable contre une zone avant du Magic en désavantage numérique, tandis que le Magic permet également aux centres adverses de tirer en moyenne 60,7 pour cent depuis le terrain.

Craie attendue

Giannis AntetokounmpoChevreuils (10 700 $) chez Pacers

Antetokounmpo est probablement prêt à libérer un peu d’énergie refoulée, puisqu’il a été expulsé au début du troisième quart-temps mercredi soir, pour avoir récupéré une deuxième technique, lorsqu’il a nargué un adversaire après un dunk. Antetokounmpo affiche une moyenne de 24,4 points, 9,1 rebonds, 3,4 passes décisives et 1,6 contres cette saison, et il a dépassé les 40 points DK lors de cinq de ses sept apparitions, dont un maximum de 62, lors de l’avant-dernier match.

Choix de valeur

Andrew NembhardPacers (5 200 $) contre Bucks

Nembhard a délivré 27 points DK, avec neuf points, quatre rebonds, sept passes décisives et un vol, lors du dernier match. Il a dépassé les 20 points DK lors de sorties consécutives et à trois reprises au cours de la saison, dont un sommet de 32,5 lors de l’ouverture de la saison. Il a également un avantage de taille face à la deuxième unité de zone arrière des Bucks.

Bogdan Bogdanovicfaucons (4 400 $) chez Magic

Bogdanovic affiche une moyenne de 12,4 points, 2,4 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,6 interceptions, en 24,0 minutes par match cette saison. Il a délivré 29,5 points DK lors de la dernière sortie et a dépassé les 20 points DK lors de six de ses sept apparitions, dont un sommet de 32,3 lors de son troisième match joué.

Saddiq-Beyfaucons (4 300 $) chez Magic

Malgré son retour sur le banc, Bey a enregistré 28,5 points DK, avec 15 points, huit rebonds et deux passes décisives, en 26 minutes d’action lors du dernier match. Il a dépassé les 20 points DK lors de six de ses sept apparitions cette saison, dont un sommet de 30,8 points DK lors de l’ouverture de la saison.

Jalen SmithPacers (4 100 $) contre Bucks

Smith a réalisé son premier double-double de la saison, avec 16 points, 11 rebonds, deux interceptions et un contre, pour un total de 38,3 points DK lors du dernier match. Il affiche une moyenne de 11,9 points, 6,9 rebonds et 1,3 passes décisives sur la saison et devrait bien se comporter contre les Bucks, qui cèdent un record de 14,6 rebonds par match aux attaquants puissants adverses.

Onyeka Okongwufaucons (4 200 $) chez Magic

Okongwu continue d’assurer une forte présence sur le terrain en dehors du banc, avec une moyenne de 11,0 points, 7,3 rebonds et 1,4 passes décisives sur la saison. Il a enregistré des rebonds à deux chiffres à deux reprises lors de ses sept sorties et a dépassé les 23 points DK en cinq matchs consécutifs.

