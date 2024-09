Jeux en monde ouvert avec un excellent contenu post-jeu

Principaux points à retenir Elden Ring propose un mode New Game Plus sans fin et dont la difficulté augmente.

Les jeux en monde ouvert sont généralement riches en contenu et permettent aux joueurs de décider eux-mêmes s’ils veulent s’aventurer hors des sentiers battus ou simplement s’engager dans l’histoire. Pour certains joueurs, la multitude d’options disponibles jusqu’au générique n’est toujours pas suffisante.

C’est là que les jeux ci-dessous brillent. Ils offrent tous des options post-jeu extrêmement étendues et uniques, qu’il s’agisse d’un nouveau bonus de jeu convaincant ou de toutes nouvelles missions et quêtes qui ne s’ouvrent qu’une fois que les joueurs ont terminé le jeu. Si atteindre le générique prend à lui seul des dizaines d’heures, le contenu post-jeu montre le dévouement du développeur à apprécier le temps et l’argent que les joueurs consacrent à ce support.





7 Anneau d’Elden

Jouez au jeu sans fin, car il devient de plus en plus difficile





FromSoftware a complété son catalogue de jeux déjà exceptionnel en apportant sa formule dans un monde ouvert avec Anneau d’EldenLa beauté des titres du studio réside dans la nature circulaire de leur nouveau mode jeu plus.

Les joueurs peuvent conquérir ces jeux à l’infini, et chaque partie suivante devient de plus en plus difficile. En passant par New Game+ dans Anneau d’Elden La première fois est facile, mais la difficulté augmente rapidement une fois que les joueurs atteignent la seconde moitié. Pour un jeu apprécié par beaucoup pour sa difficulté particulière, le nouveau jeu plus offre un défi accru dans chaque NG+ pour les joueurs désireux de perfectionner leurs compétences.

Il est recommandé de jouer au DLC Shadow of the Erdtree avant de vous lancer dans le nouveau jeu plus, car la difficulté du DLC est également augmentée dans les parties ultérieures.





6 Final Fantasy 15

De nouveaux donjons s’ouvrent

Final Fantasy 15 a une structure étrange. Il est principalement ouvert pendant les premiers chapitres avant que la dernière ligne droite du jeu ne se termine rapidement. C’est donc une bonne chose que le jeu permette aux joueurs de terminer les quêtes secondaires après avoir terminé le jeu.

Noctis et son groupe pourront également utiliser la clé du briseur de sceaux, qui débloque huit nouveaux donjons. Enfin, les ruines de Pitioss, dans le cadre de la quête Voler le passé, occuperont également une bonne partie du temps.

5 Fallout 3

Broken Steel permet aux joueurs de voir comment le monde a changé





Les jeux Bethesda permettent traditionnellement aux joueurs d’explorer le monde après la fin. Fallout 3 initialement, cela ne s’est pas fait, au grand dam de certains fans. Ils ont rectifié cela avec le Acier brisé DLC, qui se déroule directement après les événements du jeu.

La quête principale du DLC est suffisamment importante en elle-même, mais elle est doublement spéciale pour permettre aux joueurs de voir l’impact de la fin sur les Terres désolées de la capitale. De tous les DLC de Fallout 3, Acier brisé est de loin le plus grand et le plus impliqué.

4 Échouement mortel

De nouvelles livraisons concluent l’histoire de chaque personnage

Death Stranding L’après-match s’intègre parfaitement dans le récit. Dès le départ, il est tout simplement intéressant de passer quelques heures de plus dans le monde du jeu à réfléchir aux événements.





Au fur et à mesure que les joueurs effectuent des livraisons, ils découvrent davantage de détails narratifs sur ce que font certains personnages et où ils ont pu aller. Cela sert d’épilogue au grand récit. En plus de cela, il est infiniment satisfaisant d’accomplir facilement des livraisons qui étaient autrefois si ardues.

3 Mafia

Un mode Free Roam avec un tout nouvel ensemble de missions

L’original Mafia se déroule dans un environnement en monde ouvert, mais il n’y a pas grand-chose à faire en dehors des missions principales. Cela ne l’empêche pas d’avoir une fin de partie mouvementée. Free Ride Extreme n’est débloqué qu’après avoir terminé le jeu.





Une fois le jeu terminé, les joueurs peuvent accéder à un mode de déplacement libre dans lequel de nouvelles missions sans rapport avec l’histoire principale s’ouvrent. Contrairement au jeu principal, ces missions peuvent être abordées dans n’importe quel ordre. Elles sont plus difficiles que les missions principales, donc toute personne intéressée par elles doit se préparer à relever un défi.

Ce mode n’est disponible que dans la version PC originale de

Mafia.

Il n’est pas inclus dans le remake,

Mafia : Édition définitive

.

De nouvelles missions plus difficiles et des cassettes audio qui élargissent l’histoire

On pourrait soutenir que Metal Gear Solid 5 : Le Douleur fantôme Le film n’a pas de fin en raison du scandale qui a entouré la fin de son développement. Cependant, le générique finit par défiler et il y a encore beaucoup à faire par la suite.





De nouvelles missions bonus s’ouvrent et Venom Snake reçoit également une tonne de nouvelles cassettes à écouter qui font de leur mieux pour conclure l’intrigue. Certaines des nouvelles missions incluent également des versions plus difficiles des anciennes, où Snake se retrouve dans le monde sans aucun des équipements que les joueurs ont acquis tout au long du voyage.

1 Final Fantasy 7 Rebirth

Mode difficile et nouvelles quêtes secondaires pour tester les compétences des joueurs

Battement Final Fantasy 7 Rebirth est un exploit en soi. Il s’agit d’une épopée massive de JRPG qui amplifie une partie du classique fondateur, devenant ainsi un rêve devenu réalité pour les fans inconditionnels. Renaissance met en place avec soin son énorme contenu post-jeu pour que les joueurs puissent le parcourir.





En plus d’un mode difficile, Shinra Battle Simulator propose également de nombreux nouveaux combats ainsi que de nouvelles quêtes à accomplir. Le nouveau contenu varie en difficulté, mais les combats les plus difficiles comptent parmi les combats les plus difficiles de tous les RPG de mémoire récente.