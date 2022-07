Jeux du Commonwealth: Ondine Achampong réussit la faute pour remporter l’or en gymnastique par équipe d’Angleterre | Nouvelles des Jeux du Commonwealth

L’équipe d’Angleterre célèbre avec ses médailles d’or pour la finale par équipe féminine aux Jeux du Commonwealth

L’adolescente Ondine Achampong a réussi son saut final crucial pour décrocher l’or en gymnastique par équipe féminine pour l’Angleterre aux Jeux du Commonwealth lors d’une nuit qui aurait pu être le chant du cygne de l’ancienne médaillée mondiale Claudia Fragapane.

Lors de sa première grande compétition multisports, Achampong, 18 ans, a ignoré les nerfs inévitables pour marquer 14,15, assez pour vaincre l’équipe australienne en plein essor, qui avait réduit le déficit à seulement 0,05 point avant la rotation finale.

Mais c’est Fragapane, une gymnaste à l’autre bout de sa carrière, qui a fait tomber la baraque avec une routine au sol émouvante qui, bien qu’échouant à lui décrocher une place dans la finale individuelle, s’est avérée un envoi approprié de son Commonwealth.

Carrière aux Jeux alors qu’elle a remporté une cinquième médaille d’or.

Alice Kinsella, Georgia-Mae Fenton et Kelly Simm étaient les autres membres de l’équipe victorieuse d’Angleterre.

Fragapane avait fait irruption sur la scène des Jeux de 2014 à Glasgow, lorsqu’elle a remporté quatre médailles d’or, et a été forcée de se battre contre une série de blessures menaçant sa carrière, notamment une commotion cérébrale et des opérations à la cheville.

et coude, pour gagner sa place à Birmingham.

Fragapane, 24 ans, a partagé une longue étreinte avec Simm, 27 ans, qui a également remporté une médaille à Glasgow, et, avec un discours sur la retraite dans l’air, elle a admis : “Ce sont définitivement nos derniers Jeux du Commonwealth parce que nous n’allons pas durer encore quatre ans.

“J’ai eu quatre blessures majeures, donc juste revenir et recommencer était mon objectif principal. Je n’aurais pas dû revenir si vite mais je me suis poussé pour en arriver là. Je vais y aller une étape à la fois – Je dois faire attention à ce corps fragile maintenant.”

L’Angleterre, qui a été propulsée par le Canada à la médaille d’or sur la Gold Coast il y a quatre ans, a commencé en tant que grand favori pour regagner son titre, mais c’est à une série de performances de saut de sang-froid de les voir en toute sécurité sur la ligne.

“J’étais un peu nerveux mais je me suis juste dit de sortir et de faire le saut que je fais habituellement, ce qui est plus que bien”, a admis Achampong, qui a livré la performance décisive.

Ondine Achampong d’Angleterre se produit sur le sol lors de la finale de l’équipe féminine

Outre la bataille pour battre les Australiens, le récit secondaire est devenu un combat entre coéquipiers anglais pour s’assurer les deux places par nation disponibles pour les finales du concours multiple et individuel.

Kinsella, né à Birmingham, a dominé le classement du concours général avec 54,450, 0,3 d’avance sur Achampong, deuxième, avec Fenton, qui a terminé quatrième, le malchanceux à être éliminé.

Mais Fenton, la championne en titre, disputera la finale aux barres asymétriques après avoir obtenu le meilleur score de 14,0 devant Achampong, qui a été extrêmement impressionnante lors de ses débuts en compétition internationale senior.

Kinsella, le champion d’Europe 2019, était le deuxième meilleur à la poutre derrière l’Australien Georgia Godwin, Fenton prenant la troisième place et avec lui la deuxième place finale de l’Angleterre sur Achampong en raison d’une note d’exécution plus élevée.

Kinsella a de nouveau obtenu le meilleur score avec 13,450 au sol tandis que, où Achampong la rejoindra en finale. Fragapane a terminé bien loin des dernières places avec 12.450, mais a semblé satisfaite des derniers rebondissements de sa carrière.

L’Écossaise Shannon Archer a connu une soirée réussie, obtenant le meilleur score des qualifications au saut avec 13,5 et atteignant également la finale aux barres horizontales, tandis qu’elle sera rejointe par sa compatriote Cara Kennedy dans la finale du concours multiple.