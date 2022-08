Jeux du Commonwealth : le Canadien Evan Dunfee remporte l’or

Le Canadien Evan Dunfee dit qu’il a puisé dans le soutien de ses proches pour le propulser vers une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth.

Le joueur de 31 ans de Richmond, en Colombie-Britannique, a remporté le 10 000 mètres dimanche, utilisant un coup de pied fabuleux dans le dernier tour pour ouvrir un écart de 40 mètres sur son concurrent le plus proche.

Il a terminé avec un record du Commonwealth et du Canada de 38 minutes 36,37 secondes.

“Croire en moi aujourd’hui autant que mes amis et ma famille à la maison croyaient en moi”, a déclaré Dunfee. “C’était l’objectif pour aujourd’hui, juste venir ici et avoir la même croyance que tout le monde a en moi, et me soutenir, et c’est ce que j’ai fait et je suis ravi.”

La victoire de Dunfee survient après une saison difficile qui l’a vu lutter contre une blessure persistante aux ischio-jambiers et un manque de motivation en grande partie autour de l’élimination de l’épreuve de 50 kilomètres, dans laquelle il a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier et aux championnats du monde 2019. Dunfee avait fait pression avec acharnement pour conserver l’événement, mais il a finalement été retiré des programmes mondiaux et olympiques.

“Je vais toujours pleurer la perte du 50K, je pense que c’était juste le meilleur événement en athlétisme, le meilleur événement là-bas met en valeur l’endurance, donc je vais toujours le manquer, je suis toujours Je vais l’encourager, je parlerai toujours de ses avantages et de sa place », a-t-il déclaré. “Mais vous savez, les épreuves de sprint sont aussi amusantes, je suppose.”

La course de dimanche a été un énorme changement de rythme pour Dunfee, puisqu’elle s’est déroulée sur la piste à l’intérieur du stade Alexander. Les marcheurs courent normalement sur des parcours routiers.

“C’était incroyable, venir ici, être dans le stade, nous n’avons jamais rien vécu de tel en tant que marcheurs”, a-t-il déclaré.

Les Canadiens Sam Schacter et Daniel Dearing ont décroché la médaille d’argent au volleyball de plage masculin. Les natifs de Toronto ont perdu 2-1 face aux Australiens Chris McHugh et Paul Bernett lors de la finale de dimanche.

Le duo féminin canadien de volley-ball de plage composé de Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes a joué pour la médaille d’or plus tard dimanche lors de l’avant-dernière journée des Jeux.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 août 2022.