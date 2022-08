Jeux du Commonwealth: l’Angleterre clinique contre l’Irlande du Nord restera invaincue | Nouvelles du netball

L’Angleterre reste invaincue dans la poule B de la compétition de netball à Birmingham

L’Angleterre a remporté trois victoires en trois matches aux Jeux du Commonwealth avec une victoire clinique de 71-27 sur l’Irlande du Nord lundi soir.

Les bases du résultat ont été posées par une première mi-temps exceptionnelle, au cours de laquelle l’équipe locale n’a raté que deux de ses 40 tirs au but.

En défense, l’Angleterre a retourné le ballon à volonté afin de garder l’Irlande du Nord à bout de bras et une avance de 38-15 à la mi-temps les a mis sur la bonne voie.

Tout au long du match, l’entraîneur-chef Jess Thirlby a fait tourner sa formation pour gérer les corps compte tenu du calendrier implacable de la compétition, et l’Angleterre va maintenant se préparer à affronter l’Ouganda mardi soir.

Équipe d’Angleterre – Calendrier et résultats des Jeux du Commonwealth Vendredi Angleterre 74-22 Trinité-et-Tobago Samedi Angleterre 66-41 Malawi Lundi Angleterre 71-27 Irlande du Nord Mardi Angleterre vs Ouganda Jeudi Nouvelle-Zélande contre Angleterre samedi 6 août Demi-finale dimanche 7 août Final

Avec la nature implacable d’un calendrier des Jeux du Commonwealth, Thirlby a choisi de libérer une formation de départ qui n’avait jamais commencé lors d’une compétition majeure auparavant.

Sophie Drakeford-Lewis a reçu un premier départ aux Jeux du Commonwealth et a été chargée de nourrir Helen Housby et Eleanor Cardwell devant elle.

Eboni Usoro-Brown, Stacey Francis-Bayman et Laura Malcolm ont été le trio sélectionné pour harceler les attaquants nord-irlandais, tandis que Jade Clarke a fourni une expérience exceptionnelle au centre.

Dès le premier coup de sifflet, Drakeford-Lewis a attaqué le match et donné le tempo à l’Angleterre. Elle a utilisé son rythme pour atteindre le bord du cercle à volonté et a également réussi la première interception anglaise de l’après-midi.

Angleterre vs Irlande du Nord – Sevens de départ Angleterre Irlande du Nord GS : Eleanor Cardwell GS : Ciara Crosbie AG : Helen Housby AG : Emma Magee Washington : Sophie Drakeford-Lewis WA : Michelle Drayne C : Jade Clarke C : Caroline O’Hanlon (c) WD : Laura Malcolm (c) WD : Niamh Cooper DG : Stacey Francis-Bayman GD : Fionnula Toner GK : Eboni Usoro-Brown GK : Michelle Magee

Après avoir marqué les trois premiers buts sans réplique, l’équipe locale a continué à faire tourner beaucoup de balles et à être extrêmement précise à l’intérieur du cercle de tir.

Le pourcentage de tir de Cardwell a été élevé tout au long de la compétition, mais Housby avait besoin de travail. Housby n’a pas manqué pendant les 15 premières minutes et a terminé le match après avoir tiré 20 sur 20.

L’Irlande du Nord a gagné et converti des chiffres d’affaires au fur et à mesure que le trimestre se poursuivait. Fionnuala Toner et Niamh Cooper ont utilisé leur expérience de la Superleague pour lire l’Angleterre, mais les Roses ont continué à répondre et ont conservé une avance de 18-9 après 15 minutes.

Après la première pause, l’Irlande du Nord est restée inchangée pour le deuxième trimestre tandis que l’Angleterre a apporté d’autres changements. Malcolm est passé à l’attaque de l’aile, Drakeford-Lewis à l’attaque au but et Imogen Allison est arrivée à la défense de l’aile.

Immédiatement, Malcolm a montré les fruits de sa précédente relation de club avec le tireur Cardwell et Drakeford-Lewis s’est superbement inséré dans le cercle.

Michelle Magee et Toner ont fait tout leur possible pour perturber les tireurs anglais, mais les premiers regards sur Cardwell et la vitesse de Drakeford-Lewis n’ont pas pu être systématiquement égalés.

Angleterre vs Irlande du Nord – Résultats quart par quart Q1 Q2 Q3 Q4 FT Angleterre 18 20 15 18 71 Irlande du Nord 9 6 sept 5 27

L’Angleterre a terminé la première mi-temps en n’ayant raté que deux tentatives de but et avec une avance de 38-15, l’équipe locale s’est donnée l’opportunité de profiter des 30 secondes à la NEC Arena.

Thirlby a continué à modifier sa composition au cours des troisième et quatrième trimestres. Housby a eu du temps à la fois au tireur de but et à l’attaque de but, Cardwell s’est reposé et est revenu, avant que Geva Mentor et Layla Guscoth ne marquent leur autorité dans les phases finales de la défense.

Le résultat du changement de Thirlby a mis en évidence la polyvalence de l’Angleterre en tant qu’équipe de 12 joueurs et sa capacité à produire du netball clinique dans n’importe quel scénario différent. Dans l’ensemble, la performance était un pas en avant par rapport à leurs matchs précédents à Birmingham.

Un autre revirement de 24 heures attend et les She Cranes ougandaises, avec leurs formidables tireurs de Mary Cholhok et Proscovia Peace, seront les prochaines à rencontrer l’équipe locale à 18 heures mardi.