Jeux du Commonwealth : l’Angleterre a “la meilleure chance” de battre l’Australie, selon le capitaine par intérim Nat Sciver | Nouvelles du cricket

Nat Sciver estime que l’Angleterre s’est “réglée” sur la façon dont elle veut jouer en tant qu’équipe agressive du T20, après avoir scellé une série de blanchiment contre l’Afrique du Sud

Nat Sciver pense que l’Angleterre se dirige vers les Jeux du Commonwealth avec sa meilleure chance à ce jour de battre son rival australien après avoir remporté une victoire dominante en série multi-format contre l’Afrique du Sud.

L’Angleterre a battu l’Afrique du Sud par 38 points à Derby lundi pour compléter un balayage 3-0 T20I et remporter la série multi-format 14-2, après avoir également balayé la série internationale de trois matchs d’une journée.

La dernière victoire en a fait six victoires consécutives en balle blanche contre les Proteas, laissant l’Angleterre pleine de confiance pour son match d’ouverture des Jeux du Commonwealth contre le Sri Lanka samedi.

L’Australie est la favorite en tant que championne du monde en titre dans les formats T20 et d’une journée, après avoir battu l’Angleterre lors de la finale des 50 victoires en avril, bien que le capitaine remplaçant Sciver pense que la nouvelle approche offensive de l’Angleterre leur donnera une grande chance de remporter une médaille. .

“Je pense que nous avons choisi la façon dont nous voulons jouer – avoir cette agressivité avec la batte et la balle, en particulier en avantage numérique”, a déclaré Sciver. Sports du ciel. “J’espère que cela nous placera dans une bonne position pour les Jeux du Commonwealth. Je pense que c’est notre meilleure chance [to beat Australia].

Nat Sciver a marqué 24 alors que l’Angleterre a affiché 176-6 sur ses 20 overs

“Les gens ont vraiment saisi leur chance. Je pense que c’est la chose la plus excitante – tout le monde a contribué et a eu ses moments. C’est probablement le plus amusant que j’ai eu sur le terrain depuis longtemps et quand vous aimez le cricket, vous jouez probablement bien aussi. C’est contagieux.

Sciver a remplacé la capitaine régulière Heather Knight, qui a raté son deuxième match en raison d’une plainte à la hanche et a reçu une injection pour essayer d’être en forme pour le match d’ouverture du tournoi de samedi.

L’Angleterre disputera d’autres matches de groupe contre l’Afrique du Sud le 2 août et la Nouvelle-Zélande le 4 août, avant que les demi-finales n’aient lieu le 6 août avant le match pour la médaille d’or le lendemain.

Charlotte Edwards de Sky Sports a déclaré: “Je pense que l’Angleterre a été absolument exceptionnelle. C’est incroyablement excitant de voir certains des talents se présenter, mais aussi les joueurs seniors. Il y a une très bonne ambiance et je suis ravi de voir ce qu’ils faire aux Jeux du Commonwealth.

“Je ne pense pas que nous ayons investi assez rapidement après avoir remporté la Coupe du monde il y a cinq ans, mais notre structure nationale est maintenant en place depuis deux ans et demi et je vois la différence que cela a fait jour après jour.

“Cela montre à quel point l’investissement peut faire la différence – les jeunes joueurs qui arrivent, la compétition pour les places. Je suis vraiment excité de savoir où nous pouvons amener le cricket anglais.

“Cette série nous a donné l’élan dont nous avions tous besoin après la Coupe du monde. Je pense que les jeunes joueurs ont apporté une énergie qui manquait ces dernières années et qui est devenue contagieuse. Ils entrent dans les Jeux du Commonwealth dans les meilleures conditions possibles. place.”