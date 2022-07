Jeux du Commonwealth : l’Anglais Matt Walls impliqué dans un accident terrifiant au VeloPark | Actualités Actualités

L’Anglais Matt Walls a été impliqué dans un accident aux Jeux du Commonwealth

L’Anglais Matt Walls a été impliqué dans un terrifiant accident aux Jeux du Commonwealth dimanche matin lorsqu’il a été catapulté par-dessus les barrières et dans la foule au Lee Valley VeloPark.

Les murs ont été soignés pendant plus de 40 minutes avant d’être emmenés en ambulance, les spectateurs étant également blessés après que lui et son vélo soient passés par-dessus les barrières sur la pente élevée du coin.

“Matt est alerte et parle (comme il l’a toujours été) et reçoit des soins médicaux à l’hôpital”, a déclaré un porte-parole de l’équipe d’Angleterre.

Le champion olympique de l’omnium de 24 ans, participant aux qualifications de la course scratch, essayait d’éviter les coureurs qui étaient tombés dans un accident plus bas sur la banque, mais alors qu’il montait, il a coupé une autre roue et est passé par-dessus.

Des témoins ont déclaré qu’en raison de la pente de l’inclinaison, les spectateurs au premier rang n’avaient pas été vus lors de l’accident.

Un homme a été soigné pour des coupures au bras tandis qu’une jeune fille a également reçu des soins mineurs.

Huit coureurs au total sont tombés dans l’accident lors du dernier tour de la course, les médecins et les entraîneurs se précipitant immédiatement au bord de la piste. Un entraîneur anglais a escaladé les berges du vélodrome pour atteindre Walls dans la foule.

Le reste de la séance du matin au vélodrome a été annulé et les spectateurs ont été priés de partir alors que le personnel médical s’occupait de Walls.