Jeux du Commonwealth : la Canadienne Maude Charron remporte l’or en haltérophilie

BIRMINGHAM, Royaume-Uni –

Les Canadiens ont accumulé huit autres médailles aux Jeux du Commonwealth.

Maude Charron, de Sainte-Luce, au Québec, a remporté la médaille d’or dans l’épreuve féminine d’haltérophilie de 64 kg, lundi, établissant un record des Jeux du Commonwealth, tandis que Nicolas Vachon, de Saint-Hippolyte, au Québec, a décroché le bronze dans le programme masculin de 81 kg.

Charron a soulevé 101 kilogrammes à l’arraché, puis 130 à l’épaulé-jeté. Le joueur de 29 ans était en tête du classement dans chaque section, terminant 15 kilogrammes devant le deuxième meilleur score global.

Charron a déclaré qu’elle ressentait beaucoup de pression pour se produire aux Jeux du Commonwealth après avoir remporté l’or dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et dans la catégorie des 63 kilogrammes aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast en 2018.

“J’essaie de séparer ma pression de la pression que les gens me mettent”, a-t-elle déclaré. “J’essaie juste de mettre ce que j’ai fait dans le passé derrière moi et de chercher ce que je dois faire dans mon propre travail.

“J’ai trois snaps à faire, trois clean and jerks à faire, et c’est tout ce sur quoi je dois me concentrer.”

L’Australienne Sarah Cochrane a remporté l’argent derrière Charron avec un poids total de 216 kilogrammes et Islamiyat Yusuf du Nigeria a terminé troisième avec 212.

Quatre gymnastes sont montés sur le podium pour le Canada, à commencer par Felix Dolci, de Laval, au Québec, qui a remporté l’argent au sol masculin pour sa deuxième médaille des Jeux du Commonwealth.

Laurie Denommee, de Saint-Eustache, au Québec, a décroché l’argent au saut de cheval féminin, Jayson Rampersad, de Mississauga, en Ontario, le bronze au cheval d’arçons masculin et Chris Kaji, de Vancouver, le bronze aux anneaux masculins.

Les cyclistes ont ajouté deux médailles de bronze pour le Canada avec Maggie Coles-Lyster de Maple Ridge, C.-B., montée sur le podium au 10 kilomètres et Kelsey Mitchell de Sherwood Park, Alta., médaillée au Keirin féminin.

Le Canada est cinquième au classement des médailles avec quatre médailles d’or, huit d’argent et 14 de bronze.

Vachon a soulevé un total de 320 kilogrammes, derrière l’Anglais Chris Murray (325) et l’Australien Kyle Bruce (323).

Dolci, de Laval, au Québec, a remporté sa médaille d’argent avec un score de 14,166 points, terminant derrière le vainqueur Jake Jarman, d’Angleterre (14,666). Giarnni Regini-Moran, d’Angleterre, a remporté le bronze avec 13,966 points.

“Je me sens vraiment, vraiment fier, vraiment béni, heureux d’avoir de bons résultats pour le pays”, a déclaré Dolci. “L’argent est un très bon accomplissement. Évidemment, nous nous efforçons toujours d’obtenir l’or mais, je veux dire, mon ami Jake a fait une brillante performance, donc il le mérite totalement.”

Dolci a remporté sa première médaille des Jeux le jour de l’ouverture de la compétition lorsqu’il a aidé le Canada à terminer deuxième dans la finale par équipe masculine.

Denommee était juste derrière Georgia Godwin avec des scores identiques de 13,233 au saut, l’avantage revenant à l’Australienne en fonction de la difficulté. L’Écossaise Shannon Archer (13.083) a décroché le bronze.

Le score de 14.000 de Rampersad est venu derrière l’Anglais Joe Fraser (14.833) et l’Irlandais du Nord Rhys Mc Clenaghan (14.133).

Kaji a terminé troisième sur le podium avec 14,266 dans la finale des anneaux masculins, l’Anglaise Courtney Tulloch (14,400) remportant l’or et Sokratis Pilakouris de Cypress (14,300) l’argent.

Coles-Lyster a terminé respectivement derrière l’Anglaise Laura Kenny et la Néo-Zélandaise Michaela Drummond dans la course scratch féminine de 10 kilomètres.

Mitchell a complété le podium du Keirin, la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews remportant l’or et l’Anglaise Sophie Capewell l’argent. Il s’agissait de la quatrième médaille de Mitchell aux Jeux après avoir décroché l’argent dans trois épreuves précédentes de cyclisme sur piste.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er août 2022.