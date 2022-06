Jeux du Commonwealth : Dina Asher-Smith et Katarina Johnson-Thompson prêtes pour Birmingham | Actualités Actualités

Dina Asher-Smith courra le 100 m et le 4×100 m aux Jeux du Commonwealth

Dina Asher-Smith et Katarina Johnson-Thompson dirigeront les espoirs de médailles d’athlétisme de l’équipe d’Angleterre aux Jeux du Commonwealth.

La championne d’heptathlon Johnson-Thompson défendra la couronne qu’elle a remportée à la Gold Coast en 2018.

La joueuse de 29 ans – qui visera également à conserver son titre mondial à Eugene le mois prochain – s’est remise d’une rupture d’Achille pour participer aux Jeux olympiques de l’année dernière, seulement pour une blessure au mollet qui l’a forcée à quitter l’heptathlon.

La championne du monde du 200 m, Asher-Smith, courra au 100 m et au 4×100 m dans le but d’améliorer le bronze individuel du 100 m qu’elle a remporté il y a quatre ans, après avoir également remporté l’or au relais.

Ils devaient tous les deux être inclus et l’équipe d’Angleterre a maintenant confirmé son équipe d’athlétisme.

Keely Hodgkinson, qui a remporté l’argent au 800 m aux Jeux olympiques de l’année dernière, est également incluse avec Holly Bradshaw, qui a remporté la toute première médaille olympique du saut à la perche de l’équipe britannique lorsqu’elle a remporté le bronze à Tokyo, pour les Jeux qui débuteront le mois prochain à Birmingham.

Daryll Neita, qui a atteint la finale olympique du 100 m, participera aux relais 100 m, 200 m et 4×100 m.

Les sprinteurs Nethaneel Mitchell-Blake et Reece Prescod (100 m) sont rejoints par Adam Gemili et Zharnel Hughes, qui courront tous les deux le 200 m, tous les quatre dans l’équipe du relais 4×100 m.

Le champion d’Europe du 400 m, Matthew Hudson-Smith, courra également sur sa piste natale du stade Alexander.

Il a déclaré: « C’est un grand honneur d’être sélectionné. C’est ma troisième sélection aux Jeux du Commonwealth et je pense que celle-ci compte le plus, d’autant plus qu’il s’agit d’un championnat à domicile.

« Cela signifiera beaucoup de pouvoir concourir à domicile devant des amis et de la famille et représenter à nouveau l’Angleterre.

« Je m’entraîne au stade Alexander depuis l’âge de 10 ans, donc ce sera une montagne russe émotionnelle pour moi.

« Avec tous les entraînements et les expériences que j’ai vécus, j’ai l’impression d’être beaucoup mieux préparé que je ne l’ai jamais été. Ça va être amusant, excitant, effrayant, mais j’ai hâte d’y être. »