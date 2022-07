Jeux du Commonwealth : David Weir souffre d’une terrible crevaison alors qu’il menait le marathon | Nouvelles

David Weir s’est vu arracher ses chances de médaille d’or par un problème mécanique

David Weir a subi une crevaison douloureuse alors qu’il menait le marathon masculin T53/54 en fauteuil roulant. Cela a mis fin à ses chances de médaille, mais l’athlète a franchi la ligne avec détermination en disant “vous n’abandonnez rien”.

Le marathon des Jeux du Commonwealth de Weir est passé de l’exécution d’un plan de course parfait et de l’ouverture précoce du peloton à un cauchemar en un instant.

L’athlète expérimenté et hautement décoré s’était créé une avance de plus d’une minute alors qu’il revenait vers la ligne d’arrivée dans le dernier tour du parcours. Cependant, lorsque son pneu gauche a éclaté et crevé, sa chance de remporter l’or a été effacée.

Weir a fait preuve d’un courage exceptionnel pour continuer et se frayer un chemin jusqu’à la ligne en utilisant sa chaise crevée, tandis que ceux qu’il avait précédemment dirigés l’ont dépassé.

“Si je n’avais pas eu mes copains dans les 4 derniers kilomètres à mes côtés, je me serais probablement arrêté parce que les collines étaient juste … (difficiles)”, a déclaré Weir à la BBC après la course.

“D’où je viens, un HLM, tu n’abandonnes rien. C’est ce qui m’a traversé la tête, surtout quand j’ai vu les gars courir à côté de moi. C’est vraiment très émouvant.”

Le parcours du marathon était vallonné et difficile, tant pour les athlètes en fauteuil roulant que pour les hommes et les femmes qui l’ont suivi.

L’Anglais Johnboy Smith a dépassé Weir après le problème mécanique et a ensuite remporté l’or du Commonwealth.

Après la course, Smith a plaisanté en disant qu’il allait parler aux concepteurs du parcours de sa composition. Il a fait une figure émotionnelle aux côtés de son entraîneur, avant de partager ensuite son admiration pour Weir.

“J’ai gagné, mais le meilleur homme n’a pas gagné aujourd’hui”, a déclaré Smith.

“Je tire mon chapeau à Dave… il m’a eu. Il mérite l’or et j’aurais dû avoir l’argent. Ces choses arrivent.”

Smith a félicité son compatriote et a déclaré que la médaille d’or appartenait à Weir

Weir lui-même a parlé de l’indécision à laquelle il avait dû faire face avant la course, lorsqu’il s’agissait de transporter ou non une roue de secours. Les stations mécaniques ne sont pas situées sur le parcours et les roues de secours ne sont pas transportées par les voitures d’équipe ou quoi que ce soit de ce genre dans les courses de marathon en fauteuil roulant.

“J’ai juste l’impression que je n’ai pas eu assez de chance ces derniers temps aux championnats majeurs, depuis Rio pour être honnête”, a déclaré Weir.

“Je fais le circuit du marathon et je me classe parmi les trois premiers contre les meilleurs au monde et les 10 dernières semaines d’entraînement ont probablement été les meilleures que j’ai faites depuis des années.

Weir s’était senti en pleine forme avant la course et l’avance qu’il avait construite le montrait

“J’avais juste beaucoup de confiance en venant ici. Je me demandais s’il fallait apporter une pièce de rechange [tyre]… Je n’en ai jamais amené un dans une course, jamais de ma vie. Je pensais que si j’en prenais un, je me serais ensorcelé.

“C’est drôle parce que ma femme et moi en avons parlé”, a-t-il poursuivi. “J’ai dit que si j’avais une grosse avance, j’aurais le temps de changer le pneu, mais elle a dit que je ne l’avais jamais fait auparavant.

“J’aurais dû y aller avec mon instinct et je ne l’ai pas fait. C’est la course pour toi, n’est-ce pas ? Je le saurai pour la prochaine fois.”

Weir a terminé en septième position, croisant environ 20 minutes après ses rivaux. L’Écossais Sean Frame a remporté la médaille d’argent derrière et l’Anglais Simon Lawson a décroché le bronze.

Dans la course féminine, Eden Rainbow-Cooper de l’équipe d’Angleterre est passée sous la barre des deux heures pour la première fois pour remporter sa première médaille aux Jeux du Commonwealth, une médaille d’argent.

L’Australienne Madison de Rozario, qui a toujours semblé impérieuse, a défendu son titre devant Rainbow-Cooper.