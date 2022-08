Jeux du Commonwealth: Dame Laura Kenny remporte l’or de l’équipe d’Angleterre au vélodrome dans une course scratch | Nouvelles des Jeux du Commonwealth

Dame Laura Kenny a remporté l’or dans la course scratch féminine au Lee Valley VeloPark

Dame Laura Kenny a remporté une superbe médaille d’or dans la course scratch féminine de 10 km aux Jeux du Commonwealth et a partagé après avoir lutté avec la motivation et la confiance.

Kenny a montré son expérience et sa puissance physique pour attaquer la course tardivement et s’envoler vers la victoire à l’intérieur du Lee Valley VeloPark lundi.

Le joueur de 30 ans a également fait preuve d’un sang-froid considérable pendant la course, car elle a été interrompue à mi-parcours à la suite d’un accident impliquant deux coureurs. Au redémarrage, Kenny est restée concentrée et a exécuté sa propre stratégie de course à la perfection.

Après avoir reçu sa médaille d’or, Kenny a parlé ouvertement de la façon dont elle pouvait s’identifier aux sentiments partagés par un autre pionnier sportif, Adam Peaty, la veille.

Peaty a terminé quatrième de la finale du 100 m brasse dimanche, après être incroyablement arrivé à Birmingham après avoir récupéré après s’être cassé le pied il y a à peine 10 semaines.

Le record du nageur sur cette distance était impeccable, la course a marqué sa première défaite sur la distance en huit ans et dans une finale majeure.

“C’est incroyablement difficile de passer cinq ans dans un cycle olympique avec la pression d’être champion olympique et détenteur d’un record du monde, d’avoir un bébé, de déménager et de faire toutes ces choses”, a-t-il déclaré au Bbc.

“Ce ne sont pas des choses normales et ce n’est pas normal que le cerveau fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Parce que c’est ce que c’est et plus encore.

Adam Peaty a fait un rétablissement remarquable pour participer aux Jeux du Commonwealth

“Je vais juste là-bas, je fais ce que je peux faire chaque jour et je m’entraîne aussi dur que possible, mais il manque quelque chose. Ces deux dernières années, je n’ai tout simplement pas senti l’étincelle. Je pense que parfois vous pouvez obtenir l’épuisement dû au sport que vous aimez.

“Et, c’est comme … d’accord, comment pouvons-nous retrouver une étincelle pour les deux prochaines années à Paris, puis si nous allons au-delà, nous allons au-delà. Si nous ne le faisons pas, des jours heureux.”

Kenny a également traversé sa propre adversité au cours de la dernière année, après avoir partagé qu’elle avait subi une grossesse extra-utérine en janvier et, par conséquent, a presque décidé de s’éloigner du sport.

“Je n’arrive pas à y croire honnêtement, ai-je dit à Jase [Jason Kenny] “Je pense que ce sera ma dernière course”, a déclaré Kenny au Bbc après avoir remporté l’or dans la course scratch.

“J’ai regardé Adam Peaty et j’ai complètement réfléchi à son interview et j’ai pensé que c’était moi. J’ai perdu l’étincelle; l’entraînement n’est pas si facile. Chaque jour, je me dis:” C’est reparti “.

“J’y suis depuis trois cycles olympiques maintenant, continuer à se relever après toute cette année a été un cauchemar. Je viens de perdre ma motivation.

“Puis hier soir, j’envoyais un message à mon nouvel entraîneur Len et je lui disais” Non, je n’abandonne pas, j’ai encore un lancer de dés, aidez-moi s’il vous plaît. Cela n’aurait pas pu être mieux organisé si j’avais essayé .”

Kenny a parlé des défis auxquels elle a été confrontée personnellement cette année avant de retourner sur la piste pour les Commonwealths

Kenny a fait son mouvement avec une accélération tardive, après avoir vu la course se dérouler comme elle le souhaitait après qu’un accident l’ait fait se produire en deux sections et qu’un coureur ait été retiré de la piste sur une civière.

L’accident dans la course féminine n’a pas été le seul de ces Jeux du Commonwealth, malheureusement, les accidents importants impliquant des coureurs ont été choquants et Kenny a partagé comment ils l’ont touchée.

“Dimanche a laissé un très mauvais goût pour être honnête. Je n’étais tout simplement pas dans le bon état d’esprit. Vous voyez Matt Walls s’effondrer comme ça et cela vous fait vraiment penser : ‘Qu’est-ce que je fais ?’ J’ai eu tellement de chance; dans toute ma carrière, j’ai eu une épaule cassée et un bras cassé.

“Vous voyez quelque chose comme ça … J’avais une grave crise de confiance”, a poursuivi Kenny. “Je ne voulais tout simplement pas être sur la piste et quand je me sens comme ça, je cours mal.

“Alors qu’aujourd’hui j’étais tellement excitée. Je n’arrêtais pas de me dire dans les toilettes:” Je peux le faire “.

“Un homme sur la ligne de départ a dit:” Vous avez cette Laura “et j’ai eu envie de me retourner vers lui et de dire” Oui, j’ai “. J’étais comme un cycliste complètement différent.”