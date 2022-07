Jeux du Commonwealth : Dame Laura Kenny a envisagé d’arrêter de faire du vélo après une grossesse extra-utérine | Nouvelles du cyclisme

Dame Laura Kenny représentera l’Angleterre aux Jeux du Commonwealth

L’olympienne record Dame Laura Kenny a révélé qu’elle envisageait de s’éloigner du cyclisme après avoir subi une grossesse extra-utérine plus tôt cette année.

Kenny a révélé en avril qu’elle avait fait une fausse couche à neuf semaines en novembre. En janvier, la femme de 30 ans a contracté un coronavirus et a été transportée à l’hôpital où il a été découvert qu’elle avait une grossesse extra-utérine – lorsqu’un ovule fécondé s’implante à l’extérieur de l’utérus.

La quintuple championne olympique a repris la course en avril avec une médaille d’argent en poursuite par équipes à la Coupe des Nations à Glasgow, et sera de retour sur la piste à Londres – théâtre de ses premiers succès olympiques en 2012 – ce week-end lorsque les Jeux du Commonwealth débuteront. .

Mais Kenny a dit qu’il y avait un moment au début de l’année où, sans le soutien de son mari et compatriote olympien Jason et de leur fils Albie, elle aurait pu mettre fin à une carrière qui lui a valu six médailles olympiques.

“J’avais l’impression que rien n’allait du tout dans notre sens”, a déclaré Kenny. “Janvier a été un point de basculement, j’étais au point de rupture. Sans Jason, je pense que j’aurais tout mis en conserve, juste parti, ‘Vous savez quoi, je ne peux même pas faire face à tout cela [cycling]’.

“Mais j’ai attrapé ma couverture de sécurité et j’ai décidé que je devais à nouveau faire du vélo. Pour moi, c’est ce que j’ai fait au cours des 13 dernières années. C’est comme un endroit sûr, la chose évidente à faire pour moi quand je me sentais que cassé était de sortir et de faire du vélo à nouveau.

Kenny et son mari, Jason, ont respectivement reçu le titre de dame et de chevalier dans les honneurs du Nouvel An de la Reine

“Ça a juste commencé à revenir et une fois que j’ai commencé, j’ai repris le rythme des choses. Ça a mis beaucoup de choses en perspective. Ça m’a vraiment fait penser, ‘Pourquoi est-ce que je fais ça ?’ C’est parce que j’aime ça, c’est pour ça, et ça m’a fait réaliser ça plus que jamais.”

Kenny courra pour l’Angleterre dans la poursuite par équipe, le scratch et la course aux points aux Jeux du Commonwealth, qui se termineront quelques jours avant le début des Championnats d’Europe à Munich.

Avec les Championnats du monde qui suivront en octobre et les qualifications olympiques qui commencent, c’est un calendrier intimidant, mais après tout ce qu’elle a traversé ces derniers mois, Kenny roule avec une perspective différente.

“Je ne sais pas vraiment à quoi je m’attends pour ces Jeux parce que c’est un calendrier amusant où nous avons les Commonwealths, puis un écart de cinq jours, puis nous entrons directement dans les championnats d’Europe”, a déclaré le joueur de 30 ans. -vieux a dit. “Vous ne pouvez pas réduire et atteindre votre maximum d’entraînement lorsque deux compétitions sont si proches l’une de l’autre, et le mois dernier, je n’ai littéralement fait que trois séances sur la piste.

“Avant, cela m’aurait inquiété et j’aurais été assis ici en panique, et peut-être que c’est un peu blasé pour moi de m’asseoir ici et de dire que j’ai juste hâte de faire du vélo à nouveau, mais j’ai l’impression d’avoir bas attentes. Les gens à l’extérieur vont s’attendre à ce que je franchisse la ligne d’arrivée en premier, mais je suis dans un endroit vraiment détendu en ce moment.”

Kenny n’a “qu’une” médaille du Commonwealth à son actif – l’or de la course aux points qu’elle a remportée à Glasgow il y a huit ans. Bien que les Jeux se classent bas en termes de points de qualification olympique, elle pense qu’ils sont l’un des rares événements multisports où le cyclisme sur piste atteint un public plus large et se connecte avec le grand public.

Lorsqu’on lui a demandé ce que signifierait pour elle une médaille à Londres, elle a répondu: “Chaque course de vélo où vous franchissez la ligne en premier vous procure un type de joie différent, et gagner une médaille d’or dans la semaine à venir serait très important. Vous êtes seulement aussi bon que votre dernière course, et les Jeux olympiques semblent loin, donc j’aimerais évidemment franchir la ligne en premier.”