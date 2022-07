Jeux du Commonwealth : Alice Capsey et Freya Kemp sélectionnées dans l’équipe T20 féminine d’Angleterre | Nouvelles du cricket

Alice Capsey a été sélectionnée dans l’équipe féminine d’Angleterre T20 pour les Jeux du Commonwealth de cet été

Alice Capsey et Freya Kemp ont été sélectionnées dans l’équipe féminine d’Angleterre T20 pour les Jeux du Commonwealth de cet été qui se dérouleront à Birmingham.

Il y a les premières convocations internationales pour les adolescents Capsey et Kemp, tandis qu’Issy Wong aura la chance de représenter son pays dans sa ville natale – après avoir été nommée dans l’équipe T20 d’Angleterre pour la première fois.

“Nous avons maintenant des joueurs à travers le jeu national qui lèvent la main pour la sélection, ce qui témoigne du jeu régional, et nous avons une réelle force en profondeur, et c’est tellement important” L’entraîneur-chef de l’Angleterre Lisa Keightley

“Nous avons choisi ce que nous pensons être notre meilleure équipe T20. Nous avons un œil sur la progression de notre match T20, mais nous pensons que cette équipe nous donne les meilleures chances de succès aux Jeux du Commonwealth – et c’est quelque chose d’être vraiment excitée », a déclaré l’entraîneure-chef Lisa Keightley.

“Le cricket T20 et le cricket féminin en général évoluent tout le temps – et pour nous mettre en position de gagner des tournois mondiaux, nous devons aller de l’avant, être agressifs, être dynamiques et une partie de notre sélection consiste à accepter cela. De même, nous avons sélectionné des joueurs qui sont flexibles, adaptables, s’adaptent à un certain nombre de rôles et nous offrent le plus d’options pour les matchs individuels.

“C’est vraiment excitant que nous ayons autant de concurrence pour les places. Évidemment, c’est difficile pour ceux qui manquent, ce n’est jamais agréable de ne pas être sélectionné dans une équipe, mais nous ne sommes pas habitués à devoir prendre des décisions aussi difficiles et ils font partie du jeu et indiquent à quel point le jeu progresse.

Heather Knight, capitaine de l’équipe anglaise du T20 à Birmingham

Équipe d’Angleterre

chevalier de bruyère (Western Storm, capitaine)

Maïa Bouchier (Vipères du Sud)

Catherine Brunt (Diamants du Nord)

Alice Capsey (Étoiles du Sud-Est)

Kate Croix (Tonnerre)

Freya Davies (Étoiles du Sud-Est)

Sophie Dunkley (Étoiles du Sud-Est)

Sophie Eclestone (Tonnerre)

Sarah Glen (Étincelles centrales)

Amy Jones (Étincelles centrales)

Freya Kemp (Vipères du Sud)

Nat Sciver (Northern Diamonds, vice-capitaine)

Bryony Smith (Étoiles du Sud-Est)

Issy Wong (Étincelles centrales)

Danni Wyatt (Vipères du Sud)

Les Jeux du Commonwealth se dérouleront à Edgbaston, avec le premier match de l’Angleterre contre le Sri Lanka le samedi 30 juillet.

Agencements

samedi 30 juillet: Angleterre Femmes vs Sri Lanka Femmes, Edgbaston, 18h

mardi 2 août: Angleterre Femmes vs Afrique du Sud Femmes, Edgbaston, 11h

jeudi 4 août: Angleterre Femmes vs Nouvelle-Zélande Femmes, Edgbaston, 18h

samedi 6 août: Première demi-finale, 11h. Deuxième demi-finale, 18h. (L’ordre des matchs des demi-finales sera déterminé à la fin des matchs de groupe)

dimanche 7 août: Match pour la médaille de bronze, 10h

dimanche 7 août: Match pour la médaille d’or, 17h