Jeux du Commonwealth 2026 : pourquoi Victoria s’est-elle retirée et que se passe-t-il maintenant ?

L’État australien de Victoria n’accueillera pas les Jeux du Commonwealth de 2026, après que le premier ministre de l’État, Daniel Andrews, a déclaré que le coût avait explosé et qu’il n’était pas prêt à rediriger l’argent d’autres parties du budget de son gouvernement pour combler le manque à gagner.

L’annonce soudaine de mardi signifie qu’à moins de trois ans de la fin, l’un des événements majeurs du calendrier de nombreux athlètes est désormais en suspens.

La décision de Victoria d’abandonner les Jeux un peu plus d’un an après avoir annoncé l’événement en grande pompe n’est que le dernier chapitre désolé des Jeux du Commonwealth, car il se débat pour les hôtes – et la pertinence.

Que s’est-il passé aux Jeux du Commonwealth et pourquoi ?

Le chef de l’État australien de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que sa décision était simplement une question de coût. Cela ne fait que 17 ans que Victoria a accueilli pour la dernière fois des Jeux du Commonwealth, alors quand son gouvernement a annoncé sa candidature, il a dit que ce serait « différent ». Le gouvernement prévoyait d’organiser l’événement sur cinq sites régionaux et principalement en dehors de la grande ville de Melbourne.

En avril de l’année dernière, lorsqu’Andrews a remercié les organisateurs des Jeux d’avoir accepté sa candidature, il a reconnu que cela pourrait être plus difficile que les autres éditions. « Je suis sûr que de leur point de vue, c’est un peu plus risqué que de simplement le faire fonctionner au milieu d’une grande ville », a-t-il déclaré.

Mardi, Andrews a déclaré que le coût de l’hébergement avait dépassé ses attentes. « Ce qui est devenu clair, c’est que le coût de l’organisation de ces Jeux en 2026 n’est pas les 2,6 milliards de dollars (1,3 milliard de livres sterling) qui ont été budgétisés et alloués », a-t-il déclaré. « Il est en fait d’au moins 6 milliards de dollars et pourrait atteindre 7 milliards de dollars. »

Le directeur général de Commonwealth Games Australia, Craig Phillips, a déclaré qu’il considérait le dépassement de coût déclaré comme « une exagération flagrante ».

Il a ajouté que « le gouvernement victorien a délibérément ignoré les recommandations de déplacer les événements dans des stades construits à cet effet à Melbourne et est en fait resté attaché à la poursuite de lieux temporaires coûteux dans la région de Victoria ».

Andrews a déclaré que le gouvernement construirait toujours les installations sportives qu’il avait promises aux communautés régionales, mais qu’il ne prélèverait pas d’argent sur d’autres parties du budget, comme la santé, pour organiser les jeux.

Qui devait payer pour les Jeux ?

Le gouvernement de Victoria était confronté depuis un certain temps à des questions sur la façon dont les Jeux seraient payés. 2,6 milliards de dollars ont été initialement alloués, mais dans le budget de mai de l’État, aucun financement supplémentaire n’a été mis de côté.

Une dispute sur le financement avec le gouvernement fédéral du Premier ministre Anthony Albanese ne semble pas avoir arrangé les choses.

Alors que le budget du gouvernement fédéral en mai comprenait plus d’un milliard de dollars pour les Jeux olympiques de Brisbane en 2032, rien n’a été alloué pour les Jeux du Commonwealth de 2026. Andrews a juré de ne pas laisser le Commonwealth « décrocher » de l’aide pour financer l’événement.

En juin, la ministre fédérale des Sports, Anika Wells, a déclaré au podcast Australian Politics du Guardian que le gouvernement albanais « travaillait toujours avec le gouvernement victorien sur sa proposition de soutien fédéral ».

Quelle suite pour les Jeux de 2026 ?

Quelques heures après l’annonce de Victoria, l’État voisin de la Nouvelle-Galles du Sud – dont la capitale de l’État, Sydney, a accueilli les Jeux olympiques de 2000 – a déclaré qu’il n’interviendrait pas, invoquant des pressions budgétaires. Les dirigeants d’autres États australiens, à l’exception du Queensland, ont également rejeté l’idée.

On ne sait pas si un nouvel hôte pourra être trouvé à temps, mais les Jeux ont récemment réussi à trouver des villes désireuses et capables d’accueillir à court terme.

En 2015, la ville sud-africaine de Durban a remporté les Jeux de 2022 après que son seul concurrent dans la candidature – la ville canadienne d’Edmonton – se soit retiré en raison de problèmes de coût.

Cependant, à peine deux ans plus tard, la ville a été dépouillée des droits d’accueil après avoir échoué à tenir les promesses contenues dans sa candidature. Comme Andrews, le ministre des Sports d’Afrique du Sud a cité des contraintes financières, déclarant : « Nous avons fait de notre mieux mais nous ne pouvons pas aller au-delà. Si le pays dit que nous n’avons pas cet argent, nous ne pouvons pas.

En 2017, Birmingham et le gouvernement britannique sont intervenus pour sauver les Jeux de 2022. Le gouvernement britannique a déboursé plus de 560 millions de livres sterling pour garantir que les Jeux puissent se dérouler dans la ville des West Midlands, et le conseil local a investi 190 millions de livres sterling supplémentaires.

Birmingham devait accueillir les Jeux de 2026 et la décision de 2022 a donc laissé un trou dans le calendrier. La Fédération des Jeux du Commonwealth devait annoncer la ville hôte de 2026 en 2019, mais la décision a été reportée à 2020, puis à nouveau à 2021, puis à nouveau à 2022.

Pour la course de 2026, Kuala Lumpur, Cardiff, Calgary, Edmonton et Adélaïde se sont toutes retirées des offres proposées parce qu’elles étaient préoccupées par les coûts, laissant Victoria comme le seul candidat viable.

Est-ce juste une question d’argent ?

Ces dernières années, la critique des Jeux s’est étendue au-delà du simple fardeau financier. Les origines coloniales des Jeux – ils étaient autrefois connus sous le nom de Jeux de l’Empire britannique – ont également été un point de discorde, tout comme leur incapacité à attirer un public plus jeune.

Dame Louise Martin, présidente de la Fédération des Jeux du Commonwealth, a déclaré qu’elle reconnaissait que les Jeux devaient s’adapter et se moderniser afin de maintenir leur « pertinence », mais les Jeux sont désormais confrontés à la tâche de trouver un nouvel hôte pour 2026, alors qu’à tout en obtenant un hôte pour leur centenaire en 2030.

Avant les jeux de Birmingham l’année dernière, le plongeur olympique britannique Tom Daley a également condamné l’homophobie dans de nombreux pays du Commonwealth.

Sur 56 États membres, 35 criminalisent les relations homosexuelles, ce qui représente la moitié des pays du monde qui interdisent l’homosexualité. Sept pays du Commonwealth ont une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité en vertu des lois imposées par la Grande-Bretagne au 19e siècle, alors qu’elle était une puissance coloniale.