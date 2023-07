Jeux du Commonwealth 2026 : l’État australien de Victoria se retire de l’hébergement en raison de problèmes de coût | Nouvelles d’athlétisme

Des feux d’artifice s’allument au Carrara Stadium lors de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth de 2018 sur la Gold Coast, en Australie

L’État australien de Victoria n’accueillera pas les Jeux du Commonwealth de 2026 en raison de dépassements de coûts prévus, mettant en doute l’avenir de l’événement multisports quadriennal.

Le premier ministre de Victoria, Dan Andrews, a déclaré que le coût des Jeux, qui devaient se tenir dans quatre centres régionaux, pourrait atteindre plus de 7 milliards de dollars australiens (3,65 milliards de livres sterling) sur un budget de 2,6 milliards de dollars australiens (1,36 milliard de livres sterling) s’ils se déroulaient. devant.

« Franchement 6 à 7 milliards de dollars australiens pour un événement sportif de 12 jours, nous ne faisons pas cela », a déclaré Andrews.

« Je ne retirerai pas d’argent des hôpitaux et des écoles pour financer un événement qui coûte trois fois le coût estimé et budgété pour l’année dernière. »

Andrews a déclaré que Victoria avait déjà informé la Fédération mondiale des Jeux du Commonwealth (CGF) mais que le coût de la rupture du contrat de 2026 n’avait pas encore été décidé.

Le CGF n’a pas fourni de commentaire immédiat, mais l’organisme local Commonwealth Games Australia (CGA) a déclaré que le retrait était « plus que décevant ».

L’Australie, l’Inde et la Nouvelle-Zélande célèbrent leurs médailles de cricket T20 aux Jeux du Commonwealth de l’année dernière à Birmingham

« C’est une déception complète pour les athlètes, les communautés hôtes enthousiastes, les Australiens des Premières Nations qui étaient au cœur des Jeux et les millions de fans qui auraient accueilli un sixième Jeux à domicile en Australie », a déclaré le directeur général de CGA, Craig Phillips. dans un rapport.

« Les dépassements de coûts déclarés, à notre avis, sont une grossière exagération. »

L’événement sportif pour la plupart des anciennes colonies britanniques a eu du mal à rester pertinent, avec cinq des six dernières éditions organisées en Australie ou en Grande-Bretagne.

Birmingham est intervenu pour accueillir les Jeux de 2022 après que l’Afrique du Sud en a été dépouillée en 2017 en raison d’un manque de progrès dans les préparatifs.

Bien que l’Australie ait accueilli les Jeux aussi récemment qu’en 2018 sur la Gold Coast, Victoria a levé la main pour 2026 l’année dernière alors qu’aucun autre pays n’a manifesté son intérêt.

Les responsables de Victoria avaient parlé des avantages hérités de la nouvelle infrastructure dans les centres régionaux de Geelong, Ballarat, Bendigo et Gippsland, et d’un coup de pouce économique de plus de 3 milliards de dollars australiens.

Andrews a déclaré que le gouvernement dépenserait plutôt plus de 2 milliards de dollars australiens pour un « paquet régional » qui comprendrait la construction de toutes les installations sportives permanentes destinées aux Jeux, ainsi qu’un milliard de dollars australiens pour des logements sociaux et abordables.

Le Comité olympique australien (AOC), qui avait qualifié les Jeux de 2026 de « piste » pour accueillir les Jeux olympiques de Brisbane en 2032, a déclaré que c’était « une énorme déception » pour les athlètes.

Le Comité olympique néo-zélandais a déclaré que c’était « perturbant » pour ses propres athlètes qui avaient prévu des Jeux près de chez eux.

L’Australie, nation concurrente de loin la plus titrée des Jeux, a accueilli cinq des 22 éditions précédentes.

Un refroidissement de l’enthousiasme de l’un des plus fervents supporters des Jeux est de mauvais augure pour leur avenir.

John Coates, vice-président du Comité international olympique et ancien patron de l’AOC, a déclaré que le plus grand État du pays, la Nouvelle-Galles du Sud, pourrait et devrait prendre en charge les Jeux.

La capitale de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, Sydney, a accueilli les Jeux olympiques de 2000.

Cependant, le premier ministre de l’État de NSW, Chris Minns, a déclaré que son gouvernement refuserait toute approche en raison de pressions budgétaires.

Les États d’Australie-Méridionale et d’Australie-Occidentale les ont également exclus.

Le coût des Jeux et leurs avantages nébuleux en héritage ont longtemps suscité le scepticisme, et même le CGF a admis qu’il devait réduire ses effectifs pour survivre.

Une offre pour la ville canadienne de Hamilton d’accueillir les Jeux de 2030 s’est effondrée en février après l’échec d’obtenir le soutien du gouvernement.