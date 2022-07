Jeux d’intérieur – Le New York Times

Tarte aux tomates ancestrales

Au milieu d’une vague de chaleur, allumer le four pour cuire n’importe quoi – même la magnifique tarte aux tomates de Vallery Lomas – pourrait être une idée absolument terrifiante. Mais pas si vous avez un grand four grille-pain, qui peut faire le travail sans surchauffer votre cuisine. J’en ai donc fait une cette semaine avec du pesto du commerce et les premières tomates anciennes de la saison. J’ai pris un pourboire des commentateurs et j’ai salé les tomates pendant qu’elles s’égouttaient. Non seulement cela les assaisonne de fond en comble, mais cela aide également à extraire l’humidité, ce qui donne une tarte plus ferme et plus facile à trancher. Ensuite, je l’ai savouré avec une salade croquante et une boisson froide, le tout sans jamais transpirer. Ou, s’il est hors de question de cuisiner quoi que ce soit, nous avons plein de recettes sans cuisson pour vous aider à traverser ces prochains jours de feu.

