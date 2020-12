Les hôpitaux et les centres médicaux ont passé dimanche à se préparer pour le premier vaccin COVID-19 à arriver lundi matin, une entreprise massive qui a commencé lorsqu’une caravane de semi-remorques gardés par des voitures de police banalisées s’est retirée de l’usine de fabrication Pfizer à Portage, Michigan, juste après l’aube.

Les spectateurs ont applaudi et applaudi alors que les semi-remorques transportant 189 boîtes de vaccins se déplaçaient lentement. Les doses contenues dans ces cartons seront injectées dans les bras des travailleurs de la santé dans les 50 États à compter de lundi matin.

La Food and Drug Administration américaine a autorisé le premier vaccin pour prévenir la maladie vendredi soir. Développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, le vaccin semble être extrêmement sûr et très efficace – et apporte l’espoir d’une fin à la pandémie.

«Nous avons des millions de doses de ce vaccin qui sont maintenant expédiées dans tous les coins de l’Amérique, avec une administration à commencer dès que les fournisseurs seront prêts», a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar.

Officiels:Trump, Pence, le Congrès et la Cour suprême se verront offrir le vaccin COVID-19 dans les prochains jours

Ces fournisseurs ont passé le week-end à faire face à toutes les éventualités possibles, des tremblements de terre aux pannes de courant.

« Nous avons fait notre dernier exercice de suivi aujourd’hui », a déclaré le Dr Nasim Afsar, directeur des opérations de l’UCI Health à Orange, en Californie. L’équipe a joué le rôle de l’ensemble du processus, de l’arrivée du vaccin au quai de chargement à l’injection.

« Une personne dirait: » J’ai le vaccin, je vais à pied à la clinique. C’est le chemin que je vais emprunter. » Et puis un autre serait un échantillon de patient et quelqu’un les amenait dans la pièce et nous suivions tout le processus de vaccination », a-t-elle déclaré.

Les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers recevront le vaccin en premier. D’autres doses seront déployées dans les semaines et les mois à venir. Un vaccin COVID-19 similaire, développé par la société biotechnologique Moderna basée au Massachusetts, passera par le même processus d’examen cette semaine et pourrait être autorisé à être utilisé d’ici le week-end.

Pfizer et BioNTech devraient livrer 100 millions de doses de leur vaccin d’ici le milieu de l’année prochaine; Moderna a promis 200 millions de doses d’ici là.

L’équipe d’Afsar était l’une des centaines de personnes dans tout le pays à mettre la touche finale à des plans pendant des mois. Cette semaine, espèrent-ils, marquera le début de la fin de la pandémie de coronavirus qui a ravagé le monde, et notamment les USA.

L’Amérique se rapproche de 300 000 morts. La semaine dernière, environ 1 hôpital américain sur 8 disposait de peu ou pas d’espace dans une unité de soins intensifs, et les experts ont déclaré que le nombre d’hôpitaux qui luttaient pour accueillir les patients les plus malades du pays augmentera probablement après une autre semaine de cas record de COVID-19.

« Cela ne sauvera pas seulement des vies, cela éliminera la peur. Il n’y a tout simplement pas de mots pour expliquer ce que cela signifie », a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du Mayo Vaccine Research Group et rédacteur en chef de la revue Vaccine.

Une planification précise garantira la pleine utilisation de « chaque dose » de vaccin

Les séances d’essai et les exercices sur table, ainsi que des heures et des heures d’appels Zoom sont nécessaires, car le traitement du vaccin Pfizer nécessite une formation et une grande organisation.

Une fois que les flacons de vaccin arrivent, ils doivent être immédiatement placés dans des congélateurs ultra-froids pour être conservés en dessous de moins 94 degrés.

« Nous avons un plan détaillé pour quand il arrivera, impliquant notre personnel de sécurité publique et nos forces de police. Il sera stocké dans un espace avec accès par badge uniquement avec des caméras et sera surveillé 24/7 », a déclaré Afsar.

Pour donner des coups, un protocole très précis doit être suivi. Un flacon de concentré de vaccin doit être décongelé pendant deux à trois heures au réfrigérateur ou à température ambiante pendant 30 minutes.

Vos questions sur le vaccin COVID-19 ont répondu: Quels sont les effets secondaires? Quels sont les «ingrédients» du vaccin Pfizer?

Ensuite, une quantité précise d’une solution saline doit être mélangée dans le flacon pour le reconstituer. Le flacon est doucement secoué pour mélanger les deux. Lorsqu’il est prêt, le vaccin peut être prélevé dans des seringues, cinq doses dans un flacon.

Il y a des exigences de temps strictes. Une fois mélangé, le vaccin n’est valable que six heures, puis doit être jeté.

«Nous avons mis au point une chaîne de montage, une personne préparant le vaccin et le suivi du moment, une autre donnant les vaccins», a déclaré Tiffany Tate, directrice exécutive du Maryland Partnership for Prevention, un groupe à but non lucratif qui soutient les coalitions de vaccination de l’État.

« Vous ne voulez pas que la personne qui donne le coup soit celle avec le chronomètre qui surveille combien de temps chaque lot est sorti. Ce n’est pas efficace, et nous devons être efficaces », dit-elle.

Dimanche, UCI Health a testé un système de notification par SMS pour éviter le gaspillage de doses. Au fur et à mesure que les travailleurs de la santé sont vaccinés, s’il semble qu’il y ait plus de doses que de personnes en attente de vaccins, ils enverront un SMS aux prochains membres du personnel sur la liste d’attente.

« Ce sera le premier arrivé, premier servi pour ce dernier petit groupe. Nous voulons nous assurer que nous utilisons pleinement chaque dose que nous avons », a déclaré Afsar.

Ils ont prévu des incendies, des pannes de courant, des tremblements de terre et d’autres choses si graves qu’Afsar ne voulait pas mentionner par peur de donner des idées à qui que ce soit.

« Nous avons essayé de percer des trous dans chaque scénario, nous avons donc des plans de sauvegarde pour tout », a-t-elle déclaré.

Les vaccins Pfizer et Moderna commenceront à « plier la courbe »

Les 189 boîtes de vaccins de lundi ne sont que le début. Au cours des trois prochains jours, Pfizer expédiera plus de 680 boîtes. C’est pour la première semaine. L’ensemble du processus recommencera la semaine suivante avec encore plus de doses, a déclaré samedi le général de l’armée Gustave Perna. Perna dirige l’opération Warp Speed, l’effort de développement et de distribution de vaccins du gouvernement.

Le vaccin Pfizer et le vaccin prévu Moderna nécessitent deux injections, administrées à 21 à 28 jours d’intervalle.

Exprimant une émotion inhabituelle, les médecins ont généralement déclaré que les boîtes arrivant aux quais de chargement et aux portes des cliniques au cours des trois prochains jours représentaient de l’espoir.

Robert Wachter, président du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré qu’il ressentait un soulagement, mais qu’il était tempéré d’épuisement et de tristesse.

Opinion:Qui devrait recevoir le vaccin COVID ensuite?

« Il faudra quelques mois avant que les vaccins contribuent réellement à faire courber la courbe – et d’ici là, 200 000 Américains supplémentaires seront morts », a-t-il déclaré.

Pourtant, s’il n’y avait pas eu de vaccin, cela aurait été bien pire.

« Si nous ne faisons rien et continuons comme nous le sommes, d’ici la fin du mois de mars, un Américain sur 700 sera mort du COVID », a déclaré la Pologne.

La science médicale qui est sur le point de vaincre le virus est tout simplement époustouflante, a déclaré le Dr Kelly Moore, directeur associé de l’éducation à la vaccination auprès de la Coalition d’action pour l’immunisation.

Après des mois de travail en laboratoire, le relais est passé des développeurs de vaccins aux dirigeants de la santé publique pour terminer la course pour mettre fin à la pandémie.

Plus de financement sera nécessaire, a-t-elle déclaré, afin que les responsables puissent planifier des programmes de vaccination pour s’assurer que les plus démunis sont atteints, où qu’ils vivent.

« Notre objectif », a déclaré Moore, « est que le rythme de la vaccination ne soit limité que par l’approvisionnement en vaccins. »

Contributeurs: Karen Weintraub, Ken Alltucker et Aleszu Bajak, USA TODAY; Nicole Avery Nichols, Detroit Free Press; et Lucas Aulbach, Louisville Courier Journal