Jeux de rivalité renouvelés cette saison pour Marquette et Seneca – Shaw Local

La formation de la nouvelle Chicagoland Prairie Conference pour la prochaine saison de football entraîne un renouvellement des matchs de rivalité pour Marquette Academy et Seneca, ainsi que des matchs pour chacun contre St. Bede Academy.

Les Crusaders, Fighting Irish et Bruins font partie de la ligue qui comprendra Dwight, Elmwood Park, Walther Christian, Ridgewood et Westmont.

« Pour être honnête, nous ne savons pas grand-chose de la plupart des équipes de la conférence que nous allons affronter cette saison », a déclaré l’entraîneur-chef de Marquette, Tom Jobst. « Nous avons joué Dwight [Week 1 of 2019] il y a plusieurs saisons et Westmont [Week 2 of 2015] Je crois encore plus loin que cela. Nous en savons un peu sur Seneca et St. Bede simplement à cause de leur proximité, mais même avec ces équipes, nous devrons regarder la vidéo et proposer des plans de match lorsque ces semaines arriveront.

Marquette accueillera Seneca et St. Bede respectivement au cours des semaines 7 et 8 avant de jouer à Dwight pour terminer la saison régulière. Les Crusaders et les Irlandais se sont rencontrés pour la dernière fois lors de la semaine 2 de la saison 2019, tandis que MA a joué pour la dernière fois à SBA lors de la semaine 6 de la campagne 2011 lorsque les deux écoles étaient dans l’ancienne conférence Big Rivers.

« Vraiment, avec nous jouant un calendrier indépendant ces deux dernières années, le défi d’affronter de nouvelles équipes n’est pas quelque chose de si nouveau pour nous », a déclaré Jobst. «Pour nous, la première semaine d’entraînements officiels consistera à travailler sur nos propres trucs, et à partir de là, nous commencerons à revoir et à nous préparer pour la semaine 1 contre Aurora Christian. Les matchs avec Dwight, Seneca et St. Bede sont dans les trois dernières semaines, et nous nous préparerons quand ils arriveront ici, mais vous ne pouvez pas passer aux semaines 7-9 sans passer par 1-6 en premier.

Marquette a terminé 9-2 en 2022 et a remporté un 10e voyage consécutif en séries éliminatoires, tombant au deuxième tour de classe 1A contre Dakota. Les Crusaders ont joué un calendrier indépendant au cours des deux dernières saisons après la Northeastern Athletic Conference, qu’ils ont rejointe en 2013, pliée après la saison 2019.

« Lorsque notre calendrier est sorti, tout le monde parlait de ces deux matchs … et pourquoi pas », a déclaré le centre senior de Marquette Stefen Swords. « Nos écoles ont de grandes rivalités dans tous les autres sports et cette année, le football en fera partie. Notre équipe, en particulier la classe senior, a eu une belle opportunité cette année de pouvoir jouer contre ces deux écoles et les deux sur notre terrain.

« Vous avez raison, ces matchs se déroulent vers la fin de la saison régulière, et nous avons des matchs avant lesquels nous devons nous préparer, mais ces deux matchs vont être des matchs vraiment amusants à jouer. »

Montraveous Little (15) et Tim Doll (4) de Westmont poursuivent Austin Applebee de Seneca dans cette photo d’archive de 2013. Les Sentinels et Fighting Irish, alors tous deux membres de l’ancienne conférence Interstate 8, renouvelleront leur rivalité de conférence cet automne en tant que membres de la nouvelle conférence Chicagoland Prairie. (Photo du dossier Shaw Media)

Seneca a organisé une chute magique, terminant la saison régulière sans défaite, réclamant sa troisième place en séries éliminatoires depuis 2002 et remportant le plus de victoires en une saison (10) pour le programme depuis 2000.

Les Fighting Irish étaient également les champions de la Vermilion Valley Football Alliance North.

Seneca a célébré son premier voyage en séries éliminatoires depuis 2019 avec une victoire de 48-20 sur Winnebago dans un match d’ouverture de classe 3A, mais a perdu la semaine suivante contre Byron.

Seneca et St. Bede se sont affrontés de 1991 à 1996, les Irlandais remportant les six matchs, dont deux en prolongation. Les Irlandais affronteront également Westmont pour la première fois depuis 2018 lorsqu’ils étaient membres de l’ancienne Conférence Interstate 8.

« C’est excitant pour nous à coup sûr », a déclaré Maxwell. «Nous arrivons à garder notre rivalité avec Dwight, tout en ajoutant des matchs avec Marquette et St. Bede, qui sont des écoles avec lesquelles la plupart des gars ont déjà des rivalités dans d’autres sports. Ensuite, il y a le défi des nouvelles équipes auxquelles nous allons faire face. Nous avons commencé le processus de recherche de vidéos en ligne et avons une idée de ce que ces nouveaux adversaires vont essayer de faire.