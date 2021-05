Jeux de hockey intra-équipe Bon échauffement pour les Jeux olympiques de Tokyo: l’attaquant Akashdeep Singh

L’attaquant de hockey expérimenté Akashdeep Singh n’est pas perturbé par le manque de tournées avant les Jeux Olympiques en raison des restrictions de voyage imposées par Covid et dit que les matchs intra-équipe fournissent une bonne préparation. Les probables olympiques s’entraînent actuellement au centre de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI) à Bengaluru et tentent de reproduire les matchs internationaux de haute intensité de 60 minutes pour compenser les matchs de compétition.

«Nous ne la laissons pas jouer dans nos esprits. De nombreuses équipes ont été confrontées à des situations similaires où des tournées ou des matchs ont été annulés en raison de la pandémie et nous ne sommes pas les seuls. Mais je pense que l’équipe indienne a eu la chance de se faire connaître en Europe et en Argentine [in March and April]. De très bons matches ont été disputés et nous avons pu analyser le niveau auquel nous sommes face à des adversaires vraiment coriaces », a déclaré Singh.

«En l’absence de matches internationaux prévus pour le moment, à chaque séance d’entraînement et à chaque match intra-équipe que nous disputons chaque semaine, on s’attend à faire de notre mieux et à se pousser mutuellement à s’améliorer. Je pense que ces matchs intra-équipe chaque semaine font ressortir le meilleur de nous », a déclaré le lauréat du prix Arjuna.

L’Inde devait visiter l’Europe pour une série de matchs de la FIH Pro League et d’entraînement plus tôt en mai, mais le voyage a été reporté en raison des restrictions de voyage imposées par Covid.

