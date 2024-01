Jeux de divertissement avec les remèdes les plus difficiles

Points forts Les jeux de Remedy Entertainment sont connus pour leur gameplay innovant et leur narration captivante.

Les aspects difficiles des jeux de Remedy proviennent de la nécessité de maîtriser des mécanismes et des capacités uniques.

Bien que difficiles, les jeux de Remedy restent agréables et nécessitent des compétences pour surmonter les défis.





Remedy est devenu connu comme l’un des développeurs les plus innovants et créatifs de l’industrie, prenant souvent des risques audacieux avec ses jeux, ce qui se traduit par une expérience vraiment unique pour les joueurs. Cependant, pour que leurs jeux restent attrayants, ils veillent également à insérer juste assez de défis pour compléter leurs histoires et leurs personnages captivants, et bien que la plupart d’entre eux soient assez gérables, d’autres peuvent être particulièrement impitoyables.

Étant donné que de nombreux titres de Remedy incluent des gadgets et des mécanismes spéciaux qui aident à rafraîchir le gameplay, cela signifie que les joueurs devront généralement les maîtriser pour terminer le jeu en un seul morceau. Certaines de ces capacités peuvent être un peu difficiles à s’habituer, et cela peut par hasard finir par rendre l’expérience assez difficile, mais jamais au point de devenir impossible. Voici la liste complète des jeux les plus difficiles jamais développés par Remedy Entertainment, et ce qui les rend si difficiles.





6 Max Payne 2 : La chute de Max Payne

Alors que Max Payne 2 ne présente pas vraiment la difficulté brutale de son prédécesseur, c’est encore loin d’être une promenade dans le parc, et si les joueurs n’utilisent pas toutes les capacités de Max, ils peuvent facilement se retrouver abattus en quelques secondes. Le mécanisme le plus important et le plus important du jeu est Bullet Time, mais il a été considérablement amélioré dans ce jeu, de sorte qu’il augmentera désormais la vitesse de Max, tout en rechargeant instantanément les armes lorsqu’elles sont activées.

C’est un mécanisme incroyablement puissant, mais le joueur devra toujours être intelligent quant à l’endroit et au moment où il l’utilisera, car cela peut parfois devenir un handicap en raison de la rapidité et de la difficulté à contrôler Max. Il y a aussi quelques armes dans le jeu qui deviennent plus ou moins essentielles pour éliminer de grandes hordes d’ennemis, surtout au cours des dernières heures, le fusil à canon tronqué en étant le meilleur exemple. La difficulté de Max Payne 2 Cela ne semble jamais trop intimidant ou injuste, mais cela nécessite quand même une bonne quantité de compétences avec la mécanique Bullet Time pour éviter une mort prématurée.

5 Contrôle

Contrôle est surtout connu pour son histoire incroyablement captivante et surnaturelle, mais en ce qui concerne le gameplay, les choses peuvent devenir très difficiles extrêmement rapidement, surtout lorsque le jeu commence à lancer des hordes infinies d’ennemis sur le joueur en une seule fois. Parce que Jesse est si vulnérable aux dommages, cela signifie que l’acquisition de mods de santé est essentielle, et même si elle dispose d’un large éventail de pouvoirs psychokinétiques, ceux-ci varient considérablement dans leur efficacité et leur fiabilité globales.

Le combat ressemble beaucoup plus à un jeu de rythme qu’aux jeux de tir à la troisième personne auxquels beaucoup de gens sont habitués, et y penser de cette manière peut rendre l’expérience un peu plus simple. Le hip-fire est également incroyablement fort dans Contrôleles joueurs devraient donc prendre l’habitude de se déplacer et de tirer en même temps pour essayer d’éviter les tirs ennemis du mieux qu’ils peuvent, plutôt que de compter sur les abattre de loin.

4 Alan Wake

Alors que le combat unique de Alan Wake n’est pas trop difficile à s’habituer, ce qui augmente le défi, c’est à quel point de nombreux types d’ennemis peuvent être imprévisibles. Par exemple, après avoir affronté quelques ennemis au début du jeu, Alan finira par rencontrer une variante beaucoup plus rapide des Corrompus dont les attaques ultra-rapides et les mouvements glissants les rendent incroyablement difficiles à gérer.

Un peu plus loin, les Ténèbres commenceront même à contrôler des objets inanimés qui voleront au hasard vers Alan sans aucun avertissement, et s’ils parviennent à entrer en contact, cela le laissera grièvement blessé ou le tuera sur le coup. Tant que les joueurs font bon usage d’armes puissantes comme le pistolet lance-fusées pour faire face à de grandes foules, le défi du jeu devient un peu plus gérable, mais il reste encore quelques pics de difficulté aléatoires à surveiller pendant une partie.

3 Rassemblement de la mort

Avant que Remedy ne trouve sa place dans le genre action-aventure à la troisième personne, son tout premier titre était un jeu de derby de démolition du nom de Rassemblement de la mort, ce qui ne ressemble à rien de ce qu’ils ont publié depuis. Lors du premier démarrage du jeu, les joueurs commenceront avec la Vagabond, qui est de loin la voiture la plus faible du jeu, mais au fur et à mesure qu’ils élimineront d’autres coureurs et gagneront des courses, ils gagneront progressivement plus d’argent pour acquérir de nouvelles armes. du matériel et bien sûr des véhicules flambant neufs.

Parce que le joueur est essentiellement l’opprimé pour la majorité des Rassemblement de la mort, cela signifie qu’il devient plus ou moins inévitable qu’au moins quelques écrans Game Over apparaissent pendant une partie, surtout si l’on considère la force des adversaires. En raison de la puissance de certaines voitures ennemies, le joueur a en fait la possibilité de soudoyer un mécanicien pour qu’il altère le véhicule le mieux noté avant une course, mais cela coûte finalement beaucoup d’argent et n’en vaut pas toujours la peine. il. Être le meilleur des meilleurs dans Rassemblement de la mort Ce n’est pas du tout facile, mais c’est tellement gratifiant à la fin.

2 Alan réveil 2

Remedy a décidé de doubler la mise sur tout l’aspect horreur de survie de Alan Wake dans le deuxième jeu, laissant le joueur avec pratiquement aucune munition ou ressource et rendant les ennemis beaucoup plus durables qu’avant. Il en résulte une expérience globale très difficile qui punira sévèrement le joueur s’il ne prend pas le temps d’explorer son environnement et d’utiliser toutes les ressources sur lesquelles il peut mettre la main.

Même si esquiver les ennemis était assez facile dans le premier jeu, en raison de la lenteur d’Alan et de Saga cette fois-ci, il est très difficile non seulement d’éviter les attaques ennemies, mais aussi de fuir les affrontements en général. Les combats intenses complètent très bien l’histoire sombre mais captivante, et même si les fans d’horreur de survie apprécieront sans aucun doute le défi, cela pourrait être un peu plus difficile pour les nouveaux arrivants.

1 Max Payne

Max Payne a été considéré comme une étape importante dans le jeu vidéo lors de sa première sortie en 2001, non seulement en raison de sa narration incroyable, mais également en raison de son système Bullet Time. Sur le papier, le concept de ralentir le temps pour aligner le tir parfait semble devoir rendre le combat plus facile, mais en raison de la rapidité et de l’acharnement des ennemis, cela signifie qu’il ne se sent jamais trop maîtrisé et peut même être dissuasif. a l’heure.

Le jeu propose également un système de difficulté adaptatif intégré qui changera en fonction des performances du joueur, rendant les ennemis beaucoup plus durables et plus forts si Max se fraye un chemin à travers eux un peu trop facilement. Sauter dans les virages avec Max est une technique très utile qui peut être idéale pour surprendre les ennemis, mais elle est très difficile à exécuter correctement et peut demander beaucoup de pratique pour réussir. Dans l’ensemble, alors que Max Payne est un jeu connu pour sa difficulté intense, la clé pour s’en sortir sans mourir encore et encore est de perfectionner le système Bullet Time et d’apprendre toutes les petites subtilités qui l’accompagnent.