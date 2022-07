Jeux d’arcade Apple et mises à jour à venir en juillet

Apple Arcade – un Choix du choix des éditeurs CNET en 2021 — a plus de 200 jeux dans son catalogue jouer pour seulement 5 $ par mois ou 60 $ par an. Le service propose des titres originaux et exclusifs, ainsi que des jeux familiers dans les sections App Store Favorites et Timeless Classics du service. Ces jeux sont déjà disponibles dans l’App Store, mais avec un abonnement Apple Arcade, vous pouvez y jouer sans publicité ni mur payant sans frais supplémentaires.

Voici une liste de ce qui attend les abonnés Apple Arcade en juillet.

Étiquette de surfeurs de métro

Développeur: Jeux SYBO

Date de sortie: 15 juillet

Pomme



Subway Surfers Tag est un nouveau jeu dérivé de Subway Surfers. Les joueurs skateront à travers différentes arènes et graffiront divers objectifs. Plus vous taguez, plus votre score est élevé et plus le défi est difficile. Attention, cependant – un agent de sécurité est à vos trousses.

HÉROS

Développeur: Coup de soleil

Date de sortie: 22 juillet

Pomme



HEROish est un nouveau jeu de défense de château d’action avec des éléments de construction de deck. Vous pouvez incarner l’un des six personnages différents, lancer des sorts, invoquer des troupes et détruire des tours dans des batailles rapides en 1 contre 1 ou 2 contre 2. Construisez et améliorez vos cartes pour mieux maîtriser vos adversaires.

Kingdom Rush Vengeance TD

Développeur: cuir de fer

Date de sortie: 29 juillet

Pomme



Kingdom Rush Vengeance TD rejoindra Legends of Kingdom Rush et Kingdom Rush Frontiers d’Apple Arcade. Améliorez vos héros et exécutez votre stratégie à travers 28 étapes différentes.

Disponible dès maintenant