Jeux asiatiques : Virdhawal Khade déclare : « Je ne pensais pas que je tiendrais aussi longtemps »

Il n’a pas pu monter sur le podium lors de sa quatrième participation aux Jeux asiatiques, mais l’ancien médaillé de bronze Virdhawal Khade n’aurait jamais pensé que son parcours de natation « durerait aussi longtemps ».

Khade, 32 ans, a participé aux épreuves de 50 m nage libre et de 50 m papillon aux Jeux asiatiques de Hangzhou, terminant respectivement 5e et 7e de ses séries.

Il avait remporté une rare médaille de bronze aux Jeux asiatiques en 2010 au 50 m papillon tout en ratant le podium par une courte marge lors de la finale du 50 m nage libre masculin en 2018.

« Ce sont mes quatrièmes Jeux asiatiques. Ma première fois, c’était à Doha en 2006, quand j’étais adolescente. En 2010 à Guangzhou, j’ai remporté une médaille de bronze. Et à Jakarta 2018, j’ai raté de peu une médaille », a déclaré Khade.

« J’ai commencé en tant que junior dans l’équipe, maintenant je suis le plus senior. C’est quelque chose dont je suis vraiment fier. En 2006, je n’aurais pas pensé que je tiendrais aussi longtemps et que je deviendrais une icône de la natation indienne.

Il y a eu une interruption dans sa carrière après 2012. Il a accepté un poste au gouvernement du Maharashtra et a raté les Jeux asiatiques de 2014 car il était impliqué dans des travaux officiels liés aux élections.

« Après 2012, j’ai commencé à travailler avec le gouvernement de l’État, trouver du temps pour me former était vraiment difficile. De 2012 à 2018, je n’ai dû avoir que deux ans de bonne formation et c’était il y a six ans.

« Dans un sport comme la natation, cela fait une grande différence. J’ai dû couper dans mes épreuves, pour me concentrer uniquement sur le 50 m. Il y avait beaucoup d’obstacles sur mon chemin. Malgré tout ça, j’ai pu m’entraîner dur et revenir à ce niveau-là.

« Une médaille aurait été formidable, mais j’étais très fier de moi d’avoir pu y parvenir. 2018 a été l’année la plus rapide de ma vie, j’ai réalisé mon meilleur temps au 50 m nage libre et au papillon. J’étais également assez rapide au 100 m nage libre. Mais ne pas avoir de médaille a fait de moi une personne meilleure et plus coriace. »

Khade, qui avait pensé à arrêter le sport pendant le confinement dû au COVID-19, a choisi de s’entraîner sans entraîneur plus tôt cette année, mais il a trouvé cela difficile.

«Je m’entraîne moi-même. C’est très différent. Plus tôt cette année, quand j’ai commencé à le faire, en essayant de m’entraîner moi-même, c’était très difficile parce qu’il arrive qu’on ne puisse pas se pousser.

« Chaque fois que j’écrivais un entraînement, il s’avérait que c’était l’entraînement le plus simple et le plus facile à réaliser. Quelques mois plus tard, j’ai dit que ça ne marcherait pas.

Il a ensuite demandé à un ami à Mumbai de préparer ses entraînements.

« Donc mon meilleur ami qui m’entraîne en ce moment est Manikumar à Mumbai. Je me suis assis avec lui et j’ai dit que ce sont mes plans et que vous deviez m’aider à les réaliser.

« Pour lui aussi, c’était une grosse tâche car entraîner un nageur très senior, peu d’entraîneurs en Inde ont cette expérience et surtout à ce niveau. Alors je lui ai dit que c’était ce dont mon corps avait besoin. C’est lui qui écrivait les exercices pour moi.

Khade a estimé que la natation indienne « va assez vite » et s’améliore.

« La natation est un domaine où les bonnes choses prennent beaucoup de temps à se produire. En repensant à 2005, les jours semblaient différents. À cette époque, 53 secondes constituaient le record national du 100 m. Maintenant, nous avons au moins 20 personnes plus rapidement que cela. Pour moi, c’est définitivement une grande amélioration.

« Les nageuses doivent rattraper un peu leur retard, nous devons faire plus. Heureusement, nous avons quelques filles qui ont fait partie de l’équipe des Jeux asiatiques, ce qui est la première fois depuis 2006. Les filles ont donc besoin de plus d’aide.

