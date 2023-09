Jeux asiatiques : Vidit Gujrathi trébuche contre le Chinois Wei Yi ; à la deuxième place conjointe

Le grand maître indien Vidit Gujrathi, troisième tête de série, s’est incliné mardi face au joueur chinois Wei Yi, le meilleur joueur du classement, au septième tour de l’épreuve d’échecs individuelle masculine des 19es Jeux asiatiques.

Malgré la défaite, l’Indien de 28 ans occupe la deuxième place ex æquo avec 5 points en 7 tours, à un demi-point de Yi.

L’Ouzbékistan Nodirbek Abdusattorov partage la deuxième place avec Gujrathi.

Arjun Erigaisi, l’autre Indien en lice, a battu l’Indonésien Novendra Priasmoro au septième tour pour atteindre 4,5 points. Il partage la troisième place avec trois autres joueurs.

Plus tôt, Gujrathi avait battu l’Iranien Parham Maghsoudloo au cinquième tour et avait surpris la star ouzbèke en forme Nodirbek Abdusattorov au sixième.

Avec ces deux victoires, Gujrathi s’était hissé en tête du classement avec cinq points après 6 tours avant de glisser face à son rival chinois.

Erigaisi, 20 ans, a fait match nul contre Javokhir Sindarov (Ouzbékistan) et a perdu contre le directeur général mongol Bilguun Sumiya aux cinquième et sixième tours respectivement.

Dans l’épreuve féminine, Koneru Humpy et D Harika ont remporté des victoires au cinquième tour après une performance inférieure à la moyenne lors de la deuxième journée de compétition lundi.

Tandis que Humpy battait Nilufar Yakubbaeva (Ouzbékistan), Harika faisait passer le message à Vo Thi Kim Phung du Vietnam.

Les joueurs indiens ont fait match nul au sixième tour : Humpy détenu par l’Indonésienne Medina Wara Aulia et Harika a partagé le point avec Zhansaya Abdumalik (Kazakhstan).

Au septième tour, les joueurs indiens ont de nouveau été contraints de partager les points avec leurs adversaires respectifs.

Humpy a dessiné Munkzhul Turmunh de Mongolie et Harika était détenu par Abdumalik.

Humpy et Harika ont tous deux 4,5 points chacun et sont à un demi-point du troisième Hou Yifan (Chine) et Bibissara Assaubayeva (Kazakhstan).

Zhu Jiner est en tête avec six points en 7 tours.

Il reste encore deux tours à jouer dans les épreuves individuelles (hommes et femmes).

