Jeux asiatiques, squash : l’Indienne Dipika-Harinder concourra pour l’or en double mixte ; Anahat-Abhay obtient le bronze

Le duo indien composé de Dipika Pallikal et Harinder Pal Singh Sandhu s’est rallié pour accéder à la finale de l’épreuve de double squash mixte avec une victoire 2-1 sur ses adversaires de Hong Kong aux Jeux asiatiques de Hangzhou mercredi.

Dipika-Harinder a rebondi après avoir perdu le premier match pour s’imposer 7-11, 11-7, 11-9.

Cependant, l’autre paire indienne de double mixte composée d’Anahat Singh et d’Abhay Singh a perdu sa demi-finale contre Aifa Binti Azman et Mohammad Syafiq Bin Mohd Kamal de Malaisie.

Le duo, qui a décroché le bronze, avait pris les devants après avoir remporté le premier match avant de s’incliner 11-8, 2-11, 9-11.

Les chevronnés Dipika et Harinder ont perdu le match d’ouverture de leur demi-finale contre Lee Ka Yi et Wong Chi Him de Hong Kong, mais ont effectué un retour remarquable pour remporter les deux matchs suivants et sortir vainqueurs après 38 minutes d’intense squash.

Alors que les Indiens n’ont mis que neuf minutes pour remporter le deuxième match grâce à l’excellente couverture du terrain de Harinder et Dipika, le troisième match a duré 15 minutes alors que les deux hommes de Hong Kong cherchaient à prolonger le match décisif.

Alors même que les Indiens se qualifiaient pour la finale, il y a eu un moment d’inquiétude pour l’équipe indienne lorsque le ballon a frappé Harinder au visage après un tir de Lee.

Avec entrées PTI