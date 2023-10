Jeux asiatiques, squash : Dipika-Harinder entre en demi-finale et assure à l’Inde une médaille en double mixte

Dipika Pallikal et Harindar Pal Singh Sidhu sont venus par derrière pour participer aux demi-finales du double mixte de la compétition de squash pour assurer à l’Inde une médaille aux Jeux asiatiques ici mardi.

Dipika et Harinder ont battu Jemyca Aribado et Andrew Garica, des Philippines, 7-11, 11-5, 11-4 en quart de finale.

Mais c’était le rideau pour l’Indienne Tanvi Khanna puisqu’elle a perdu contre Satomi Watanabe en quarts de finale du simple féminin 5-11, 6-11, 12-14.

En double mixte, les Philippines ont bien commencé le match et ont pris une avance de 9-6 d’où elles l’ont facilement gagné.

Mais Dipika et Harinder se sont rapidement regroupés au cours des deux matchs suivants pour gagner alors que leurs rivaux avaient du mal à frapper régulièrement le mur avant et n’ont pas réussi à récupérer le ballon efficacement.

Dans la séance du matin, Dipika et Harinder Sidhu ont battu les Japonais Risa Sugimoto et Tomotaka Endo 2-0 (11-5 11-5) dans la poule A, tandis qu’Anahat Singh a fait équipe avec Abhay Singh pour battre Tsz Wing Tong et Ming Hong de Hong Kong. Tang en 2-0 (11-10 11-8) dans la poule D.

Plus tard dans la journée, Sourav Ghosal affrontera le Japonais Tsukue Ryunosuke lors des huitièmes de finale masculins.

