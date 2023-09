Jeux asiatiques : simplicité, rentabilité et climat sont les mots à la mode alors que le décor est planté pour la grande cérémonie d’ouverture

Avec le thème de la cérémonie d’ouverture centré sur l’eau et la marée, mettant en valeur le riche patrimoine culturel de la Chine, Hangzhou déclarera l’ouverture des 19e Jeux asiatiques avec une cérémonie pleine d’opulence et de grandeur digne de l’occasion.

Le président chinois Xi Jinping déclarera l’ouverture des Jeux samedi soir en présence de nombreux dignitaires des pays asiatiques participants, du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et de hauts responsables du Conseil olympique d’Asie dirigés par le président par intérim de l’Inde, Randhir Singh.

Tout en essayant de faire une grande déclaration à travers la cérémonie d’ouverture, le comité d’organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou a également mis en œuvre des principes de conservation, rendant les Jeux et la cérémonie d’ouverture économiques et écologiques, car les organisateurs ont « intégré les exigences de simplicité, de sécurité et de brillance ». ‘ dans la préparation de la cérémonie d’ouverture, et a intégré le riche patrimoine historique et culturel de la province du Zhejiang et de Hangzhou ainsi que les éléments des Jeux asiatiques dans la cérémonie d’ouverture, en s’efforçant de créer des moments classiques et merveilleux ».

Yiqing Li, porte-parole du comité d’organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou, a déclaré : « La cérémonie d’ouverture montre non seulement la longue histoire de la culture chinoise, mais montre également l’apprentissage mutuel et le mélange harmonieux de civilisation entre la Chine et l’Asie, et entre la Chine et le monde. monde. »

« Notre objectif est de créer des Jeux asiatiques verts. Nous avons contribué à la création des premiers Jeux neutres en carbone de l’histoire des Jeux asiatiques. Par exemple, au stade du centre sportif olympique de Hangzhou, où se tiendra la cérémonie d’ouverture, du méthanol vert régénéré à partir de déchets de carbone sera utilisé comme carburant pour la tour de torche principale lors de la cérémonie d’ouverture », a déclaré Li, ajoutant que le comité d’organisation avait également a décidé d’avoir des feux d’artifice numériques et ne déclenchera pas de feux d’artifice physiques. Les feux d’artifice multicolores véhiculent le concept vert, et la floraison virtuelle peut également produire l’effet réel.

Afin de maintenir son objectif de protection de l’environnement, le comité d’organisation a déclaré que « le combustible principal de la torche de la cérémonie d’ouverture utilise du méthanol sans carbone, ce qui est une première au monde, contribuant ainsi à construire les premiers Jeux asiatiques neutres en carbone de l’histoire. »

Xiaolan Sha, directeur en chef et producteur en chef de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques de Hangzhou, a déclaré que le thème de la cérémonie d’ouverture étant la chose la plus importante et le charme de chaque ville, ils ont choisi la marée comme thème de la cérémonie d’ouverture.

« Je pense que le charme le plus représentatif de Hangzhou est la marée. La marée a toujours été associée à une signification particulière dans la culture chinoise. La marée est la marée de la rivière Qiantang, le saut du sport, l’esprit du Zhejiang et le pouls de l’époque. Par conséquent, nous prenons la « marée montante d’Asie » comme thème général de la cérémonie d’ouverture, ce qui implique que la Chine dans la nouvelle ère se mélange à l’Asie et au monde, tout comme une marée », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse ici.

« Grâce à la présentation de trois chapitres sur ‘Style national et rime élégante’, ‘Marée Qiantang’ et ‘Marcher ensemble’, nous montrons le rapprochement du style national et de la marée, la marée naturelle, la marée scientifique et technologique, les sports la marée et la marée des temps », a-t-il ajouté.

Parallèlement, le comité d’organisation et le gouvernement de la ville de Hangzhou ont déployé des efforts considérables pour gérer la circulation, améliorer les commodités pour les spectateurs et assurer le bon fonctionnement de tous les systèmes lors de la cérémonie d’ouverture.

Ils ont même pris des dispositions d’urgence au cas où l’événement serait gâché par des conditions météorologiques extrêmes. En cas de fortes pluies, dont la ville de Hangzhou a connu de nombreuses épisodes ces derniers jours, la cérémonie d’ouverture sera transférée à la salle de basket-ball couverte du Centre sportif olympique de Hangzhou pour une retransmission télévisée simultanée en direct.

Cependant, au fond, les responsables du comité organisateur espèrent que la météo ne jouera pas les trouble-fêtes et ne leur refusera pas l’occasion de présenter pleinement leur programme en intégrant la technologie à la nature.

