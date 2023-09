Jeux asiatiques : Saurav Ghosal tête de série 2e au tirage au sort de squash, l’Inde première tête de série dans l’épreuve par équipe masculine

L’Indien Saurav Ghosal a été classé deuxième dans la compétition de squash simple masculin aux Jeux asiatiques de Hangzhou, tandis que l’équipe dirigée par le n°1 indien a été placée en tête de liste pour la compétition par équipe masculine.

Ghosal a remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques de 2018 en Indonésie.

Lors des Jeux asiatiques de 2014, Ghosal, 37 ans, avait terminé deuxième.

Les compétitions à Hangzhou débuteront le 26 septembre et la finale se jouera le 5 octobre. Dans la compétition en simple masculin à 26 joueurs, le Malaisien Eain Yow Ng est tête de série.

Placé dans la moitié inférieure du tirage au sort, Ghosal a reçu un laissez-passer au premier tour et a affronté le Koweïtien Ammar Al-Tamimi au deuxième tour. Il affrontera probablement la tête de série japonaise 5/8 Ryunosuke Tsukue en quarts de finale et Tsz Kwan Lau de Hong Kong, Chine, en demi-finale.

Ghosal, qui est le premier Indien à accéder au sommet du classement mondial, a également remporté une médaille de bronze historique aux Jeux du Commonwealth l’année dernière.

En simple féminin, placées dans la moitié supérieure du tableau, les Indiennes Tanvi Khanna, cinquième tête de série, et Joshna Chinappa, huitième tête de série, qui ont remporté une médaille de bronze individuelle en 2018 et deux médailles d’argent dans les épreuves par équipe lors des éditions 2014 et 2018, auront les yeux rivés sur pour atteindre les dernières étapes de l’événement.

Le peloton de 20 joueurs est mené par le joueur japonais Satomi Watanabe, classé tête de série n°1.

