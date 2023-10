Jeux asiatiques : Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty remportent l’or historique en double masculin

Le duo indien composé de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a battu le Sud-Coréen Choi Solgyu-Kim Wonho 21-18 21-16 pour décrocher une médaille d’or historique aux Jeux asiatiques samedi.

Les numéros 3 mondiaux Satwik et Chirag, qui étaient devenus les premiers Indiens à remporter les championnats d’Asie en 58 ans en mars de cette année, ont prolongé leur parcours sensationnel avec une victoire 21-18 21-16 sur Choi et Kim, classés 15èmes, pour réaliser leur chantant de gloire.

C’était également la première médaille de l’Inde en double masculin en 41 ans depuis que Leroy D’sa et Pradeep Gandhe ont remporté une médaille de bronze lors de l’édition 1982.

La médaille a assuré la meilleure performance de l’Inde aux champions continentaux puisqu’ils ont terminé avec trois médailles – une d’or en double masculin, une d’argent par équipe masculine et une de bronze en simple masculin.

L’Inde avait remporté une médaille d’argent et une de bronze lors de l’édition 2018 à Jakarta, tout en remportant cinq médailles de bronze lors de l’édition 1982.

Satwik et Chirag deviendront les numéros 1 mondiaux. 1 équipe lorsque la BWF publiera le classement mardi.

Les Indiens sont entrés dans l’affrontement au sommet avec un score de 2-0 contre leur adversaire. Cela semblait être une affaire délicate puisque Satwik et Chirag étaient à la traîne pendant la majeure partie du match d’ouverture, qui a vu les deux équipes produire une démonstration d’attaque impeccable.

Cependant, le duo indien a continué à talonner les Coréens et les a devancés après avoir comblé un déficit de quatre points lors du match d’ouverture dans les derniers instants.

Par la suite, le spectacle a été impressionnant puisque Satwik et Chirag ont ralenti les rallyes et ont gardé le nez en avant dès le départ pour prendre le dessus.

Dès le début, ce fut une bagarre alors que les deux paires se livraient une bataille pour la suprématie. Les Coréens menaient 6-3 et les Indiens ont raté quelques tirs.

Chirag a mis du temps à faire fonctionner ses angles et ses attaques alors qu’ils réduisaient l’avance à 7-9. Un smash retentissant de Satwik et un filet chanceux ont aidé les Indiens à réduire davantage le déficit avant que Choi et Kim ne prennent un léger avantage de deux points à la pause.

Une série d’échanges rapides s’est ensuivie après la reprise avec Satwik et Chirah récupérant à 13-13.

Kim avait l’air en pleine forme alors qu’il chargeait vers le filet et effectuait également un bon retour au service pour établir à nouveau une avance de deux points.

À 17-18, les deux paires se sont engagées dans un long échange rapide avec les Indiens récupérant, puis Chirag les a amenés à 19-18 avec un autre smash.

La combinaison indienne a distribué deux services intelligents, Satwik le scellant avec un vainqueur à la fin.

La paire indienne a légèrement modifié sa stratégie, dirigeant davantage les tirs vers Choi et variant le rythme des échanges et recherchant également des placements et des angles pour mener 8-4. Satwik et Chirag ont ensuite pris une avance de 11-7 après que les Coréens aient pris une position longue.

Le rythme s’est encore accéléré après la pause alors que les Coréens portaient le score à 11-12, mais les Indiens se sont à nouveau éloignés à 16-12. Une erreur nette de Choi a mis l’Inde à quatre points de la médaille d’or.

Un autre tir lointain des Coréens et un bon service ont permis aux Indiens de mener 19-14. Les Indiens ont rapidement gagné cinq balles de match et ont scellé le match lorsque les Coréens ont commis une faute directe.

Avec ce titre, la légende de Satwik et Chirag n’a fait que grandir puisqu’ils ont désormais une médaille d’or aux Jeux asiatiques pour accompagner l’or aux Jeux du Commonwealth 2022, le titre de la Coupe Thomas 2022 et le bronze aux Championnats du monde 2022.

Le duo a également remporté l’or aux Championnats d’Asie, au Super 1000 d’Indonésie, au Super 500 de Corée et au Super 300 de l’Open de Suisse cette année.

