Jeux asiatiques : rencontrez l’équipe indienne médaillée d’or à la carabine à air comprimé de 10 m composée d’Aishwary Tomar, Divyansh Panwar et Rudrankksh Patil

Les attentes sont grandes envers les athlètes qui participent aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Hangzhou, en Chine. Les tireurs masculins ont rendu le pays fier en remportant la première médaille d’or dans l’épreuve masculine à la carabine à air comprimé de 10 m. L’équipe composée du trio Aishwary Pratap Singh Tomar, Divyansh Panwar et Rudrankksh Patil a réussi à décrocher une médaille d’or tout en établissant le record du monde avec un score combiné de 1893,7 points.

Aishwary Pratap Singh Tomar est née le 3 février 2001 et est originaire du village de Ratanpur dans le district de Khargone, dans le Madhya Pradesh. Elle est la plus jeune de trois enfants. Il est issu d’une famille d’agriculteurs. Son père, Veer Bahadur, qui est également propriétaire, emmenait Aiswary pour chasser et a été initié au sport du tir par son cousin, Navdeep Singh Rathore. Il a commencé sa formation en 2015 à la Madhya Pradesh Shooting Academy, à Bhopal. Il a ensuite commencé à remporter des médailles dans divers tournois, comme une médaille de bronze aux Championnats asiatiques d’armes à air comprimé 2019 dans l’épreuve junior de carabine à air comprimé de 10 m. Il a également battu des records en remportant la médaille d’or à la Coupe du monde junior ISSF 2019 à Suhl dans l’épreuve 30 m 3 positions. Ce n’est qu’un extrait des différentes épreuves auxquelles il a participé et dans lesquelles il a réussi à remporter des médailles puisqu’il a maintenant réussi à remporter une médaille de bronze dans la section individuelle, dépassant également ses coéquipiers aux Jeux asiatiques.

Divyansh Singh Panwar est née le 19 octobre 2002 et est originaire de Jaipur, Rajasthan. Son père, Ashok Panwar, est membre du personnel de l’hôpital Sawai Man Singh de Jaipur, tandis que sa mère, Nirmala Devi, est infirmière qualifiée. Son intérêt pour le tir a commencé lorsqu’il a commencé à utiliser les armes de sa sœur aînée, Anjali, au champ de tir de Jangpura, à Jaipur. Son père s’est inquiété en raison de son engouement pour le jeu populaire PubG et a décidé de l’inscrire au stand de tir Dr Karni Singh, à New Delhi. Il a été formé par Deepak Kumar Dubey et a réussi peu après à remporter des médailles à la Coupe du monde junior ISSF 2018. à Suhl. Après avoir participé à plusieurs épreuves, il a réussi à se frayer un chemin jusqu’aux Jeux asiatiques où il a fait la fierté de la nation.

Rudrankksh Balasaheb Patil est né le 16 décembre 2003. Il vient de Thane, Maharashtra et s’entraînait au Home Range Thane, Gun for Glory. Il a été formé par M. Ajit Patil et a réussi à obtenir le huitième rang mondial pour l’épreuve de carabine à air comprimé de 10 m. Il a également réussi à remporter 2 médailles d’or à la Coupe du monde organisée au Caire pour les hommes à la carabine à air comprimé 10 m et les équipes mixtes ainsi que 2 médailles de bronze à la Coupe du monde à Bhopal.