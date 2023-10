Jeux asiatiques : Rajeshwari Kumari imite le père Randhir en remportant l’argent dans l’épreuve par équipe de piège

En ce qui concerne les compétitions de tir, le président du Conseil olympique asiatique (OCA), Randhir Singh, accorde une place particulière au trap. Il peut le regarder avec beaucoup d’intérêt après y avoir lui-même joué avec passion pendant des années.

Randhir Singh a lui-même pratiqué le tir au piège avec passion, remportant respectivement des médailles d’or et de bronze aux Jeux asiatiques de 1978 et 1982.

Ainsi, alors que les membres de l’équipe féminine indienne se disputaient dimanche le tour de qualification de la compétition de trap féminin aux Jeux asiatiques de Hangzhou, Randhir Singh, président par intérim du Conseil olympique d’Asie, regardait avec beaucoup d’attention. intérêt.

Il avait un intérêt particulier à le suivre, non seulement parce que les tireurs indiens avaient jusqu’à présent exceptionnellement bien réussi toute la compétition de tir aux 19es Jeux asiatiques, mais aussi parce que sa fille, Rajeshwari Kumari, concourait aux Jeux de Hangzhou et si elle gagnait, elle ajoutera un nouveau chapitre à l’histoire familiale.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Randhir a remporté une médaille d’argent par équipe dans la compétition par équipe de trap masculin aux Jeux asiatiques de 1982 à New Delhi et c’est son père Raja Bhalendra Singh qui était le président de l’OCA et lui a décerné les médailles.

Le dimanche 1er octobre 2023, l’histoire s’est répétée lorsque Rajeshwari Singh a remporté une médaille d’argent au sein de l’équipe féminine de trap avec son père Randhir Singh, qui regardait depuis les tribunes.

« C’est vraiment un moment de fierté pour moi car j’ai remporté la médaille d’argent dans la compétition de trap par équipe masculine aux Jeux asiatiques de 1982 à New Delhi. Aujourd’hui, l’histoire s’est répétée. A cette occasion, mon père, en tant que président de l’OCA, m’a décerné la médaille », a déclaré Randhir Singh à l’IANS au Shotgun Range du centre sportif Fuyang Yinhu à Hangzhou.

Alors, qu’a dit le père à sa fille la veille de la compétition ?

«Je ne lui ai pas parlé. Elle m’a demandé de ne pas l’appeler la veille de son événement. Nous avons parlé d’autres choses mais pas de sa compétition. Elle a bien fait aujourd’hui, en fait, toute l’équipe indienne a bien fait parce qu’une des filles (Wu Cuicui) a tiré 124 sur 125, ce qui était mieux que celui du piège masculin », a déclaré Randhir Singh.

« Elle a sa propre équipe d’entraîneurs et de psychologues du sport. Aujourd’hui, la jeune génération aime faire les choses à sa manière. De plus, le tournage a beaucoup changé depuis mon époque », a déclaré Randhir Singh.

Rajeshwari Kumari avait un total de 111 dimanche tandis que ses coéquipières Preeti Rajak et Manisha Keer avaient respectivement des scores de 112 et 114.

L’équipe indienne a ainsi terminé avec un score de 337 et a terminé derrière la Chine hôte, qui a établi un nouveau record du monde de 357 pour remporter la médaille d’or tandis que le Kazakhstan a remporté le bronze avec 336.

Randhir, un pionnier du tir indien aux Jeux asiatiques, a remporté la médaille d’or au piège individuel masculin lors de l’édition 1978 à Bangkok et une médaille de bronze en 1982 à New Delhi. Il possède un ensemble complet de médailles aux Jeux asiatiques après avoir remporté la médaille d’argent pour la compétition par équipe masculine de trap avec Pranab Kumar Roy, Gurbir Singh et le Dr Karni Singh.

Il a également été ravi de la performance de l’équipe de tir indienne à Hangzhou, qui a réalisé sa meilleure performance jamais réalisée aux Jeux asiatiques.

« Avant les Jeux asiatiques, le président du NRAI avait déclaré qu’il espérait 20 médailles. Nous en avons déjà 21 et il reste quelques épreuves à disputer », a-t-il ajouté.

Rajeshwari Kumari était entré le mois dernier dans l’histoire en obtenant un quota olympique pour les Jeux de Paris 2024 l’année prochaine. Elle espère participer aux Jeux olympiques de Paris sous les yeux de son père depuis les tribunes – comme cela s’est produit dans le cas de Randhir Singh, qui a participé aux Jeux olympiques avec son père, alors que le représentant de l’Inde au CIO, regardait depuis les tribunes.

La boucle sera bouclée pour Randhir Singh et sa famille si cela se produit à Paris.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – IANS)