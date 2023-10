Jeux asiatiques : présentation du contingent indien de badminton à Hangzhou

Les 19èmes Jeux Asiatiques auxquels nous étions sélectionnés étaient l’endroit idéal pour écrire l’histoire de notre équipe de badminton composée de 16 personnes. Et même si nous avons créé l’histoire en atteignant la finale de l’équipe masculine, nous aurions pu remporter la médaille d’or si la décision de la BAI n’avait pas été myope. et sélecteur.

La décision n’a pas été de sélectionner Lakshya Sen pour les événements ouverts, Sen, très en forme, qui ne pouvait rien faire d’autre que se tourner les pouces. La raison en est que l’équipe a été sélectionnée selon le classement il y a trois mois. Alors qu’ils auraient pu durer jusqu’à un mois. On ne peut pas dire 3 mois avant le tournoi quelle sera votre forme à cette date. Le deuxième battage médiatique a eu lieu lorsque HS Prannoy n’a pas joué en raison d’une blessure lors des épreuves par équipes, mais deux jours plus tard, il a reçu le signal vert pour jouer. Selon certaines rumeurs, Prannoy aurait été chargé de se concentrer sur les individus.

Quoi qu’il en soit, voyons comment nos fidèles se sont comportés aux jeux asiatiques. Notre équipe féminine dirigée par PV Sindhu a perdu contre la Thaïlande 3-0. À commencer par le double médaillé PV Sindhu aux Jeux olympiques, qui était censé nous donner un bon départ, a perdu le premier simple contre Pornpawee Chochuwong, en trois matchs, après avoir remporté facilement le premier match 21-14. Il semblait qu’elle allait s’enfuir avec le match où elle avait perdu l’intrigue et les deux matchs suivants 15-21\15-21.

Notre meilleure équipe de double composée de Gayatri Gopichand et Treesa Jolly n’a pas pu dépasser Jongkolphan Kititgarakul et Rawinda Prajong Jai. La paire indienne aurait pu faire bien mieux en gardant ses adversaires engagés lors du premier match en perdant 19-21. Mais dans la seconde, ils se sont effondrés 5-21 sous la pression. Ashmita Chaliha jouant notre troisième match a été une viande facile pour la très expérimentée Busanan qui a gagné en 45 minutes 15-21\9-21.

Les hommes ont battu le Népal 3-0 pour organiser une rencontre avec la talentueuse équipe coréenne en demi-finale. La Corée a battu l’Indonésie, tête de série. Ce fut un match retentissant et l’Inde était assurée d’une médaille, la première en 37 ans après la médaille de bronze en 1986 à Séoul. L’Inde a battu la Corée 3-2 lors de ces jeux asiatiques pour accéder à la finale, ce qui nous assure au moins une médaille d’argent. C’était un thriller, avec une finale mordante.

Capitaine indien et numéro 7 mondial, HS Prannoy nous a donné un départ parfait en battant Hyeokjin Jeon, 47e, 18-21\21-16\21-19.

Cependant, nous avons perdu le match suivant lorsque Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont perdu contre les 4èmes mondiaux Seung Jae Seo et Minhyuk Kang 13-21\24-26.

Le score était désormais de 1-1 lorsque Lakshya Sen entra dans l’arène avec une profonde concentration inscrite sur son visage. Et en seulement 44 minutes, il a montré la sortie à YungyuLee 21-7\21-9 pour donner à l’Inde une avance de 2-1, mais nous avons encore perdu l’avantage lorsque notre paire de double composée de Dhruv Kapil et Arjun Ramachandran s’est inclinée docilement face à Wonho Kim. et Sungseunhg Na 16-21\11-21.

Il revenait désormais à notre ancien Kidambi Srikanth, classé au classement mondial, de porter le coup final à l’Inde en prenant à partie le Coréen Geonyeop Cho. Cho était partout sur Kidambi lors du premier match, ne permettant jamais à l’Indien de prendre le moindre rythme. mais Kidambi Srikanth, un joueur plus lent désormais, a joué le match de sa vie et a propulsé son équipe dans la toute première finale d’un match asiatique. Cho avait perdu le deuxième match 16-21, mais s’est imposé avec toutes les armes en feu pour prendre l’avantage avec une courte avance. Mais avec le score à égalité à 12-12 après la pause. Srikanth a marqué 6 points d’affilée, pour remporter le match 21-14 et emmener l’Inde lors de sa toute première entrée en finale. Ici, l’Inde devait affronter la Chine, disputant sa 7e participation record en finale.

Finale Inde-Chine des championnats par équipes masculins

À l’approche de la finale contre les champions en titre, l’équipe indienne avait toutes les chances contre elle. Ce fut un coup dur pour l’équipe d’apprendre que Prannoy se retirait en raison d’une blessure subie lors du match marathon contre la Corée. Mais nous avions des navetteurs purs et durs qui avaient goûté à la gloire mondiale après avoir remporté la Coupe Thomas l’année dernière. Pour eux, tout était gagnable dans le jeu. Impossible n’était pas un mot qui existait dans les dictionnaires de Lakshya Sen, Saisatwik Rangareddy ou Chirag Shetty. Comme on dit « Quand les choses se compliquent, les plus durs commencent » avec Prannoy sur la touche, Laksya et le duo mortel de Saisatwik et Chirag Shetty sont intervenus pour se montrer à la hauteur avec des victoires contre des adversaires vraiment coriaces devant un public local hurlant. .

Ils ont donné une démonstration scintillante de badminton de classe et une avance de 2-0 contre l’Inde que le reste de l’équipe n’a pas réussi à exploiter.

Lakshya a affronté le meilleur chinois Shi Yu Ki 22-20\14-21\21-18. Il a joué à fond mais n’a pas pu gagner la seconde qu’il a perdue. Dans le troisième également, il était mené 13-8 mais n’a jamais lâché l’objectif qui, en termes simples, était de donner un bon départ à son équipe. En plongeant partout, il a émoussé l’attaque furieuse de Yuki et a couru vers le vainqueur.

Sairaj Ranka Reddy et Chirag Shetty sont entrés sur le terrain et ont anéanti Weikeng Liang et Chang Wang, le duo classé deuxième au monde qui a également remporté une médaille de bronze aux championnats du monde il y a quelques semaines, 21-15/21-18. Il incombait désormais à Kidambi Srikant de réaliser notre rêve. Mais même s’il menait avec deux balles de jeu, il n’a pas réussi à faire passer le volant au fond des filets une dernière fois.

Il s’agissait d’un cas classique de si proche et si loin. La malchance pour l’Inde s’est poursuivie sans relâche. Le spécialiste du double Arjun Ramachandran a également été blessé et a dû être remplacé par Sai Praneeth. Cette combinaison scratch s’est jouée contre l’actuel duo numéro 8 mondial Yuchen Liu et Xuanyi Ou. Ils ont été bien trop bons en comparaison et ont remporté le match contre la Chine, 21-6\21-15, portant le score à 2-2. Une recrue Mithun Manjunath classée 53e mondiale est entrée dans le chaudron bouillant en l’absence de Prannoy, mais il a été beaucoup trop lent contre Weng Hongyang 20e mondial et s’est écrasé 12-21 \ 4-21 en 22 minutes, donnant l’or aux hôtes.

Dans les épreuves ouvertes, alors que PV Sindhu a perdu contre le Chinois He Bingjiao en quarts de finale 16-21/12-21, il y avait de bonnes nouvelles pour les fans indiens puisque HS Prannoy s’est assuré d’une médaille de bronze lorsqu’il a montré sa classe incontestable dans vaincre le Malaisien Ace en 80 minutes. Prannoy était également à un point de Matchpoint. Mais le combattant de rue par excellence en lui n’abandonne jamais.

Prannoy est également devenu le deuxième Indien après Syed Modi à remporter une médaille aux Jeux de Séoul il y a 37 ans. Souffrant de graves spasmes au dos, son attitude de ne jamais dire sa mort était évidente alors qu’il luttait avec sa concentration pour remporter le marathon 21-16\21-23\22-20.

Le duo dynamique créateur d’histoire composé de Satwiksairaj et Chirag Shetty a eu un moment de gala en jouant avec Prajogo Johann et Nge Joo Jie de Singapour en gagnant 21-9/21-7. Ensuite, ils ont eu un match très difficile à venir puisqu’ils ont dû affronter le Chinois Aaron et Wooi Yik Soh de Malaisie.

HS Prannoy n’a pas pu capitaliser sur une avance de 8-3 lors du premier match contre le Chinois Li Shifeng et a perdu 17-21/12-21. Prannoy devait donc se contenter du bronze.

Mais cela a néanmoins été une bonne sortie pour lui.

Il s’agissait de la première médaille en 41 ans pour l’Inde, après celle de feu Syed Modi aux Jeux asiatiques de Séoul, en 1982. C’était la première fois que Prannoy perdait. le champion en titre de toute l’Angleterre après l’avoir battu 4 fois auparavant.

Mais la meilleure performance de l’Inde a été réalisée par l’incroyable duo masculin composé de SaiSatwik RangiReddy et Chirag Shetty lorsqu’ils ont décroché la médaille d’or avec une performance de classe contre la paire coréenne composée de Choi Sol Gyu et Kim Unhone 21-18/21-16.

Mais c’est leur victoire sur leur ennemi constant, Aaron Chia et Soh Wooi Yik en demi-finale, qui était vraiment la raison pour laquelle ils avaient la confiance nécessaire pour remporter la médaille d’or.

Face à face, ce fut un 10-1 époustouflant en faveur de la paire malaisienne. Mais la détermination inscrite haut et fort sur le visage de SaiSatwik RangiReddy et Chirag Shetty en dit long. Les Indiens étaient comme des taureaux déchaînés – très bons au filet et suivis d’attaques furieuses, ils n’ont jamais permis à leurs adversaires de prendre le moindre rythme. C’était 46 minutes de cruauté.

Il y a eu un double coup dur pour le duo indien. Ils sont également devenus numéro 1 mondial après avoir remporté le titre.

Le contingent indien qui a remporté 9 médailles contrastait fortement avec l’Indonésie, autrefois puissance du jeu, qui est rentrée chez elle sans une seule médaille.