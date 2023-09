Jeux asiatiques : participation, sites, histoire, mascotte et tout ce que vous devez savoir

Les 19e Jeux asiatiques se dérouleront samedi dans la ville chinoise de Hangzhou après un retard d’un an causé par les règles strictes de la Chine zéro-Covid.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le spectacle multisports, plus grand que les Jeux Olympiques en termes de nombre de participants :

Emplacement

Hangzhou, une ville moderne d’environ 12 millions d’habitants, se situe à 160 kilomètres (100 miles) au sud-ouest de Shanghai, dans la province du Zhejiang.

Il se trouve sur la rivière Qiantang et constitue le terminus sud du Grand Canal, le plus long canal du monde, qui s’étend sur 1 800 kilomètres depuis Pékin et est considéré comme la deuxième merveille antique de Chine après la Grande Muraille.

Hangzhou est l’une des anciennes capitales de la Chine, connue dans le passé sous les noms de Hangchew et Hangchow avant de choisir son nom actuel en 589.

Des sports

40 sports, dont 31 des 32 sports olympiques qui seront présentés aux Jeux de Paris 2024, le surf étant celui qui manque à Hangzhou.

Les neuf sports non olympiques à Hangzhou comprennent l’eSport, qui sera pour la première fois une épreuve médaillée aux Jeux asiatiques après avoir été un sport de démonstration en 2018.

Il en existe aussi des plus insolites comme le kurash, une ancienne forme de lutte originaire d’Ouzbékistan, et le jeu de cartes de bridge.

Participation

Environ 12 000 athlètes venus de 45 pays et territoires d’Asie et du Moyen-Orient seront en action, ce qui en fera les plus grands Jeux asiatiques jamais organisés.

À titre de comparaison, il y a deux ans, il y avait 11 420 athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Lieux de compétition

54 dont 14 nouvellement construits. Le complexe sportif olympique de Hangzhou est la pièce maîtresse avec des sites d’athlétisme, de basket-ball, de football, de squash, de natation et de tennis. Les cérémonies d’ouverture et de clôture auront lieu au Stade du Centre sportif olympique, également connu sous le nom de « Grand Lotus ».

La majorité des événements auront lieu dans la ville de Hangzhou, mais certains auront lieu ailleurs.

Les villes de Shaoxing et Ningbo accueilleront également des événements, tout comme Wenzhou, une ville portuaire située à 300 km au sud, qui accueillera des courses de bateaux-dragons et du football.

Histoire

La première Asiade a eu lieu à New Delhi en 1951 et a présenté l’athlétisme, les sports aquatiques, le basket-ball, le cyclisme, le football et l’haltérophilie.

La Chine l’a déjà accueilli à deux reprises : Pékin en 1990 et Guangzhou en 2010.

Les Jeux de 2018 ont eu lieu à Jakarta et l’édition 2026 sera organisée à Aichi et Nagoya au Japon.

Médailles et mascottes

Les médailles portent le nom de Shan Shui et représentent des paysages de Hangzhou, comme un ancien pont. Les rubans sont cousus à la main.

Trois robots sportifs, Congcong (couleur jaune), Lianlian (vert) et Chenchen (bleu), sont les mascottes des Jeux, chacun étant lié à un site du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la ville.

Congcong représente les ruines archéologiques de la ville de Liangzhu, Lianlian représente le lac de l’Ouest de la ville et Chenchen représente le Grand Canal, la science et la technologie.

