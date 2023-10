Jeux asiatiques : Ojas Deotale et Jyothi Surekha Vennam remportent un triplé d’or alors que les archers reviennent avec un record de neuf médailles

Ojas Deotale et Jyothi Surekha Vennam ont remporté samedi un triplé de médailles d’or aux 19es Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. Aditi Swami a décroché une médaille de bronze et Abhishek Verma a décroché l’argent alors que les archers indiens ont remporté une récolte historique de neuf médailles aux Jeux asiatiques.

Le précédent record de l’Inde remonte à Incheon 2014, lorsque le pays avait remporté trois médailles.

La championne du monde en titre Aditi a débuté l’avant-dernière journée de la compétition continentale en assurant au pays une neuvième médaille sans précédent en tir à l’arc à ces Jeux lorsqu’elle a battu l’Indonésienne Ratih Zilizati Fadhly dans un match unilatéral pour le bronze.

L’Indienne de 17 ans, qui a remporté le titre de championne du monde à Berlin il y a deux mois, n’était pas à son meilleur niveau et a perdu quatre points, mais cela n’a pas beaucoup d’importance puisqu’elle a gagné 146-140.

Plus tard, Jyothi, qui avait déjà remporté une médaille d’or dans les épreuves en duo mixte et par équipes féminines, a réussi son troisième exploit de suite lorsqu’elle s’est ralliée pour vaincre son redoutable adversaire sud-coréen So Chaewon 149-145.

« Je me sens à court de mots et beaucoup d’émotions me traversent. J’ai besoin de temps pour y réfléchir », a déclaré Jyothi.

Dans une bataille entre maître et apprenti, c’est Deotale, champion du monde en titre de 21 ans, qui est sorti vainqueur avec deux points d’avance.

Deotale, qui a remporté le titre mondial à Berlin, a été presque sans faute et n’a perdu qu’un point pour vaincre le joueur de 34 ans 149-147.

(Avec les contributions des agences)