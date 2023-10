Jeux asiatiques : Ojas Deotale et Abhishek Varma remportent une finition historique or-argent pour porter le total de l’Inde à 99 médailles

Les archers indiens continuent de viser les étoiles et d’éblouir alors que les Indiens Ojas Deotale et Abhishek Varma ont décroché une superbe finition Or-Argent lors des finales individuelles masculines à poulies.

Deotale a mis Varma à l’écart dans un thriller de fin, remportant le combat 148-177.

Les médailles acquises par ces deux-là portent le total de médailles de l’Inde aux Jeux asiatiques de cette année à 99, soit juste une de moins que l’objectif souhaité.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

La première volée s’est terminée de manière passionnante puisque Varma et Deotale étaient en pleine forme, marquant des 10 parfaits, maintenant le niveau des scores à 30-30.

La deuxième volée s’est également jouée jusqu’au bout, les deux archers n’ayant pas manqué le but, et le score était de 50-50. Mais, avec la dernière flèche de la fin, Varma a finalement fait une erreur et a donné à Deotale une mince avance d’un point, 59-60.

La troisième volée n’a fait qu’engendrer encore plus de problèmes pour Varma, qui a semblé décontenancé par la pression et a dérapé avec un score de 8 sur une flèche. Mais Deotale est resté stoïque comme toujours et a maintenu sa séquence parfaite pour prendre l’avantage sur Varma avec un score de 87-90.

Deotale a finalement montré des signes d’être humain lorsqu’il a finalement raté un tir, marquant un 9 et mettant fin à sa séquence parfaite au quatrième bout. Varma, en revanche, avec toute la pression sur lui, s’est repris avec un 30 parfait, pour maintenir le score à 117-119, toujours penché vers Deotale.

Ce n’était pas encore fini, car au cinquième end, la résilience de Varma l’a aidé à garder son calme alors qu’il réalisait encore un autre 30 parfait, pour terminer avec 147 points.

Deotale, qui conservait 2 points d’avance, a glissé dès la première flèche de la fin, réduisant ainsi l’écart à un point. Et avec sa dernière flèche à faire et un 10 parfait nécessaire pour gagner, Ojas Deotale a regardé droit dans le mire et a frappé dans le mille pour remporter l’or.

L’âpreté d’une finale offre à l’Inde une nouvelle médaille d’or et d’argent aux Jeux asiatiques cette année et porte le total de médailles de l’Inde à 99.