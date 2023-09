Jeux asiatiques : Odisha CM Naveen Patnaik annonce un soutien en espèces de Rs 10 Lakh pour les athlètes qualifiés de l’État

A la veille des Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine, le ministre en chef de l’Odisha, Naveen Patnaik, a annoncé mercredi un soutien financier aux athlètes de l’État qui devraient participer au prochain événement sportif. Chaque athlète destiné aux Jeux asiatiques recevra Rs 10 lakh chacun, pour soutenir son entraînement, sa préparation et sa participation à cet événement sportif prestigieux, selon un communiqué officiel publié par le bureau du ministre en chef.

Les Jeux asiatiques, connus pour rassembler des athlètes d’élite de tout le continent, offrent une plateforme pour mettre en valeur le dévouement et le talent des athlètes.

Les Jeux asiatiques de Hangzhou 2022, en Chine, se tiendront cette année du 23 septembre au 8 octobre.

Treize athlètes d’Odisha participeront aux Jeux asiatiques. Ils incluent Kishore Jena en athlétisme ; Anshika Bharati, Ritu Kaudi et Sonali Swain en aviron ; Anupama Swain en Ju-Jitsu ; Neha Devi Leichondam en kayak et canoë ; Pyari Xaxa dans le football ; Deep Grace Ekka et Amit Rohidas au hockey et Dumuni Marndi, Tarulata Naik, Mama Naik et Hupi Majhi au rugby.

En leur souhaitant le meilleur, Patnaik a exprimé l’espoir que les athlètes montreront leur talent aux Jeux et que cette incitation leur permettra de se concentrer uniquement sur leur entraînement et leurs performances.

